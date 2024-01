Barbie i Oppenheimer vode po nominacijama za nagrade SAG

Hitovi na kino blagajnama, filmovi 'Barbie' i 'Oppenheimer', osvojili su u srijedu po četiri nominacije za nagrade SAG, u novoj borbi uoči dodjele Oscara.

Filmovi koji su se prošlog ljeta natjecali u obračunu nazvanom 'Barbenheimer' natjecat će se za glavnu nagradu SAG-a za najbolju glumačku postavu uz filmove 'The Color Purple', 'Killers of the Flower Moon' i 'American Fiction'.

Foto: Profimedia

Dodjela SAG nagrada pomno se prati jer glumci čine najveću skupinu glasača za Oscara, glavnu nagradu filmske industrije koja će se dodijeliti u ožujku.

Film 'Oppenheimer' Christophera Nolana, o nastanku atomske bombe, osvojio je pet Zlatnih globusa, uključujući za najbolju filmsku dramu.

'Uboga stvorenja' (Poor Things), iznenađujući dobitnik Zlatnog globusa za najbolji filmski mjuzikl ili komediju, nije među nominiranima za nagradu SAG, iako je zvijezda tog filma Emma Stone nominirana za najbolju glumicu, a Willem Dafoe za najboljeg sporednog glumca.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Stone će se natjecati protiv zvijezde filma 'Barbie' Margot Robbie, dobitnice Zlatnog globusa Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon'), Annette Bening ('Nyad') i Carey Mulligan ('Maestro')

Cillian Murphy, koji je glumio znanstvenika J. Roberta Oppenheimera, nominiran je za najboljeg glumca. Konkurencija su mu Bradley Cooper ('Maestro'), Paul Giamatti ('The Holdovers'), Jeffrey Wright ('American Fiction') i Colman Domingo ('Rustin').

Glasači SAG-a preskočili su zvijezdu filma 'Flower Moon' Leonarda DiCaprija.

Robert Downey Jr. i Emily Blunt nominirani su za najbolje sporedne uloge u filmu 'Oppenheimer'. Nominaciju za 'Barbie' dobio je sporedni glumac Ryan Gosling, koji je glumio Kena.

Foto: Reuters

'Nasljeđe', o okrutnom medijskom mogulu i njegovoj obitelji, predvodio je TV kategorije s pet nominacija, uključujući najbolju glumačku postavu u dramskoj seriji. 'Ted Lasso', 'The Bear' i 'The Last of Us' osvojili su po četiri nominacije.

Serija 'Nasljeđe' osvojila je za svoju posljednju sezonu Zlatni globus za najbolju televizijsku dramu, dok je druga sezona serije 'The Bear' pobijedila u kategoriji humorističnih televizijskih serija.

Dobitnici SAG nagrada saznat će se na svečanosti na crvenom tepihu u Los Angelesu 24. veljače i prenositi uživo na Netflixu.

SAG će na događaju dodijeliti priznanje za životno djelo pjevačici, glumici i redateljici Barbri Streisand, zvijezdi filmova poput 'Zvijezda je rođena', 'Smiješna djevojka'.