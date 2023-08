'Barbie' više ne vlada u SAD-u: DC-jev film zauzeo tron u kinima

Vladavina filma 'Barbie' je gotova. Barem na kinoblagajnama SAD-a proteklog vikenda. Prvi put od izlaska 21. srpnja, film u režiji Grete Gerwig nije bio film s najvećom zaradom u SAD-u za vikend. DC-jev film o superherojima 'Blue Beetle' zauzeo je prvo mjesto i zaradio 25,4 milijuna dolara, dok je 'Barbie' pala na drugo mjesto i ovog vikenda u SAD-u zaradila 21,5 milijuna dolara tvrdi BoxOfficeMojo.

'Oppenheimer', koji je također objavljen istog vikenda kao i 'Barbie', pao je na treće mjesto i zaradio 10,6 milijuna dolara, čime je ukupna zarada u SAD-u dosegla 285 milijuna dolara.

Do sada je 'Barbie' zaradila 567 milijuna dolara na kino blagajnama u SAD-u. Prošlog je tjedna 'Barbie' postao film Warner Brosa s najvećom zaradom, nadmašivši bivšeg nositelja titule, film 'The Dark Knight' iz 2008. Barbie još uvijek mora nadmašiti film 'The Super Mario Bros. Movie' koji potpisuje Universal Pictures. Taj je film zaradio 574,2 milijuna dolara na kino blagajnama u SAD-u od početka prikazivanja.

Foto: Warner Bros

Warner Bros. je objavio da je prošli tjedan 'Barbie' premašila granicu od 1,2 milijarde dolara na globalnoj razini. Samo 50 filmova u povijesti zaradilo je više od milijardu dolara. Paul Dergarabedian, viši medijski analitičar u Comscoreu, ranije je rekao za CNN da je Gerwig redateljica s najvećom zaradom u povijesti.

I 'Blue Beetle' i 'Barbie' distribuira CNN-ova matična tvrtka, Warner Bros. Discovery.

