Barbra Streisand i Dolly Parton oprostile se od Kristoffersona

Kris Kristofferson, utjecajni američki pjevač i tekstopisac s nizom hitova, kao što su "Me and Bobby McGee" i "Help Me Make It Through the Night", kao i uspješan glumac, preminuo je u subotu u 88. godini, izvijestila je obitelj. Glasnogovornik obitelji poručio je da je Kristofferson preminuo u svom domu na Havajima, okružen obitelji.

Od njega se oprostila Barbra Streisand (82), s kojom je glumio u filmu 'Zvijezda je rođena', što mu je bila jedna od najpoznatijih uloga. To je ujedno bio i jedan od najpopularnijih filmova 1976. godine.

- Prvi put kada sam vidjela Krisa da nastupa bilo je u klubu Troubadour u Los Angelesu. Znala sam da je poseban. Svirao je gitaru bos i činio se kao savršen izbor za scenarij koji sam radila, koji se s vremenom pretvorio u 'Zvijezda je rođena'. U tom filmu Kris i ja smo pjevali pjesmu koju sam napisala za film, 'Evergreen'. Za svoj zadnji koncert u Hyde Parku u Londonu 2019. sam pitala Krisa da mi se pridruži na pozornici za duet iz filma 'Lost Inside Of You'. Bio je šarmantan kao i uvijek, a publika ga je nagradila velikim pljeskom. Bio je užitak vidjeti da dobiva ljubav koju je zaslužio - napisala je Streisand i dodala da misli na njegovu suprugu Lisu, za koju zna da ga je podržavala na svaki mogući način.

Od Kristoffersona se oprostila i country legenda, Dolly Parton (78). Njih dvoje bili su prijatelji dugi niz godina, a ostvarili su i uspješne glazbene suradnje.

- Kakav veliki gubitak, kakav veliki pisac, kakav veliki glumac, kakav veliki prijatelj. Uvijek ću te voljeti - kratko je poručila Parton.

Kristofferson je bio renesansni čovjek - sportaš pjesničkog senzibiliteta, bivši vojni časnik i pilot helikoptera.

Kristofferson se probio u glazbeni svijet kao tekstopisac u glavnom gradu country glazbe Nashvilleu - pišući hitove poput Grammyjem nagrađene "Help Me Make It Through the Night", "For the Good Times" i „Me and Booby McGee, što je bio jedan od posljednjih hitova Janis Joplin.

Početkom 1970.-ih, kada se već etablirao kao pjevač, započeo je i glumačku karijeru. Osim u filmu 'Zvijezda je rođena', glumio je i u hit filmova "Pat Garrett i Billy Kid", „Konvoj” i "Vrata raja".