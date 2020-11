Baro iz 'Života na vagi' nakon dvije operacije karcinoma: 'Sad posvećujem više vremena sebi'

<p>U emisiji 'Život iza vage' jučerašnji gosti kod <strong>Marijane Džolić Mace</strong> (43) i <strong>Ede Mehmedovića</strong> (39) gosti su bili bivši kandidati showa 'Život na vagi' <strong>Marijo Barišić Baro </strong>(46) i <strong>Marko Kregar </strong>(28). Pričali su o fizičkoj i psihičkoj transformaciji koju su napravili u protekle dvije godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom Života na vagi </strong></p><p>Baro je imao zdravstvene poteškoće, koje je otkrio zahvaljujući sistematskom pregledu u showu. </p><p>- To sam svima rekao, prilikom sistematskog pregleda pronašli su mi rizičnu cistu na bubregu, na kraju je to bio karcinom. Dobra jedna priča, imao sam poslije toga još dvije operacije. Dobro se osjećam - rekao je Baro.</p><p>Ispričao je i što se promijenio u njegovom životu.</p><p>- Sad posvećujem više vremena sebi - je li to prehrana, zdrav život... Koristim svaku priliku da budemo u prirodi - kaže Barišić, koji se nedavno, nakon dvije godine bolovanja, vratio na posao. </p><p>Barišić je napomenuo kako je obitelj sada presretna njegovim novim izgledom i stalno su mu podrška kako se ne bi vratio na staro. </p><p>- Oni su presretni mojim izgledom, mojim novim načinom života tako da i njih uključim u te aktivnosti - rekao je Baro. </p>