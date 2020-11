Maca: 'Zamišljala sam se na pozornici, ali su mi govorili da ništa od toga dok se ne stesam'

Šarmiranje mi je urođeni trening koji nikako ne hlapi. To sam ja. Volim veselje, zezanciju, ispričala je Marijana Džolić, koja je postala voditeljica showa 'Život iza vage'

<p>Natjecateljica četvrte sezone reality showa 'Života na vagi'<strong> Marijana Džolić</strong> (43) zvana <strong>Maca</strong>, trenutačno sjedi u voditeljskom stolcu showa 'Život iza vage'. Otkrila je kako se snašla u toj ulozi i kako joj je bilo tijekom snimanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</strong></p><p>Već u prvoj epizodi showa Maca je bila vrlo opuštena i prava šarmerica.</p><p>- Šarmiranje mi je urođeni trening koji nikako ne hlapi. To sam ja. Volim veselje, zezanciju, ali isto tako znam i suzu pustiti - rekla je Maca za RTL.hr. </p><p>Voditeljski posao joj jako godi i nije se ni premišljala treba li to učiniti. </p><p>- Ja sam sebe zapravo uvijek zamišljala na pozornici, ali s mikrofonom u ruci. Voditeljska uloga mi je jako zanimljiva, ali uvijek su mi govorili da ni jedno ni drugo neću moći dok se ne stesam, odnosno smršavim. E pa, eto vam sad na - našalila se Maca, koja bi voljela nastaviti voditeljsku karijeru.</p><p>Macu nakon sudjelovanja u 'Životu na vagi' ljudi zaustavljaju na ulici te joj pružaju podršku. Također, sada je usvojila zdrav život i prehranu.</p><p>- Zdraviji život je apsolutno postao dio mog života, ali isto tako odletim na trenutke u onaj gdje je mamina zeljanica zakon. Sve je to normalno ja mislim. Sto puta sam ponovila da mi 'Živog na vagi' nije uzeo apetit već me naučio drugačije pristupati u određenim izazovima. Borba to koja će trajati dok sam živa - ispričala je Maca. </p>