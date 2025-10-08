Obavijesti

UDARIO U PARKIRANI AUTOMOBIL

Basist legendarnog benda Kiss imao je prometnu nesreću

Piše Dora Pek,
Foto: RALL

Gene Simmons onesvijestio se za volanom u Malibuu pa udario u parkirani automobil. Odvezen je u bolnicu, ali sad se oporavlja kod kuće

Gene Simmons (76), basist i suosnivač legendarnog benda KISS, u utorak je imao prometnu nesreću na autocesti Pacific Coast Highway u Malibuu. Prema NBC4 Los Angeles, onesvijestio se za volanom, a njegov SUV prešao je nekoliko traka i udario u parkirani automobil.

Do nesreće je došlo nešto prije 13 sati po lokalnom vremenu. Policija okruga Lost Hills potvrdila je da je vozač prevezen u bolnicu, a u nesreći, osim njega, nitko nije stradao.

Third installment of HISTORYTalks at Academy Museum of Motion Pictures David Geffen Theater in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Njegova supruga Shannon (68) potvrdila je za NBC4 da se Gene sad oporavlja kod kuće. Dodala je i da su mu liječnici nedavno promijenili terapiju, što bi moglo objasniti zašto se onesvijestio za volanom.

Do nesreće je došlo samo nekoliko tjedana prije velikog povratka KISS-a na pozornicu. Nakon što su se prošle godine oprostili od turneja, bend će se u studenome ponovno okupiti u Las Vegasu na događaju 'KISS Army Storms Vegas', kojim će proslaviti 50 godina postojanja.

OPED-KISS-UFC-EDITORIAL-TB
Foto: Profimedia

