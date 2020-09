BB Mrkvica: 'Seks u jacuzziju bio je sjajan i sve bih ponovio'

Od sudjelovanja u reality showu prošlo je 12 godina. Ivan je imao 23 godine kad je postao natjecatelj 'Big Brothera' te odletio u Bangkok. Prije showa nije pogledao ni jednu epizodu popularnog realityja

<p>Seks u jacuzziju u šestoj sezoni Big Brother kuće snimanoj na Tajlandu prije 12 godina vjerojatnije su najvruće scene viđene u popularnom domaćem reality showu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život BB zvijezde 'Mrkvice' nakon završetka relityja</strong></p><p>Glavni protagonisti bili su riječka administrativna tajnica koja je maštala o tome da postane glumica, <strong>Rina Dehni</strong> (36), i tad zagrebački maneken, <strong>Ivan Mitrović Mrkvica</strong> (34), koji je nadimak dobio zbog narančaste kose.</p><p>Par se prepustio strastima pred tisućama gledatelja, no vrlo brzo nakon izlaska iz showa prekinuli su svoju ljubavnu vezu. Ivan je u Kući bio 98. dana, no najupečatljivija scena je ona seksa s Rinom u jacuzziju.</p><p>Rina se nakon showa nerijetko pojavljivala u javnosti pa smo je još jednom imali prilike gledati u Big Brotheru prije četiri godine kad je pobijedio <strong>Romano Obilinović Žorž</strong>. Rina je nakon izlaska iz showa na Tajlandu snimila vruću naslovnicu i za Playboy čime je ostvarila svoj dugogodišnji san.</p><p>Mrkvicu nismo imali prilike tako često gledati na malim ekranima, osim nedavno u “Kolu sreće“ kad je tema bila prolaznost vremena. Ivan se povukao iz javnosti, a u međuvremenu je postao trener atletike i kondicijske pripreme.</p><p>Doduše već 25 godina aktivan je u atletici i iza sebe ima osvojena prvenstva Hrvatske u skoku u vis te troskoku. Osim što ga nismo imali prilike tako često viđati promijenio je i imidž. Pustio je kosu i bradu, no ljudi ga i danas prepoznaju i zaustavljaju na cesti i propitkuju o sudjelovanju u Big Brotheru.</p><p>- Nemam problema razgovarati o temi Big Brothera s ljudima koji me pitaju - otvoreno nam danas kaže Ivan.</p><p>Osim što se aktivno bavi sportom, nedavno je opet, kaže nam, počeo modno/glazbeni angažman s <strong>Juricom Pađenom</strong>, <strong>Borisom Banovićem</strong> i <strong>Tonijem Ricom</strong>. Mrkvica se, naime, svojedobno bavio manekenstvom pa smo ga često imali prilike vidjeti na zagrebačkim modnim happeninzima u dizajnerskoj odjeći.</p><p>Snimio je nekoliko reklama, uglavnom za inozemno tržište, a posljednji angažman imao je u Njemačkoj, gdje su riđokosi bradati modeli u jednom trenutku postali izuzetno tražena “roba”. No Ivan danas dozira pojavljivanje u javnosti, godine su ipak učinile svoje. Sad ima više obaveza, poslovnih, a još i više onih obiteljskih.</p><p>- Pokušavam i trudim se stvarati sportaše, završiti fakultet i posvetiti se maksimalno obitelji. Sve to uzima vrijeme i energiju te ulažem u sve to napore - kaže nam Ivan.</p><p>Naime krajem prosinca 2018. godine postao je otac djevojčice <strong>Mari</strong>. Kako je nedavno izjavio, očinstvo ga je skroz promijenilo. Ime partnerice također nam nije htio otkriti, takve stvari okušava sakriti i zaštititi od javnosti. Saznalo se tek da je cijenjena supruga stomatologinja, da se zove <strong>Ira</strong> i da su prije nego što su dobili kćer u sretnoj vezi bili nešto više od godinu dana.</p><p>- Danas imam potpuno novi fokus življenja - rekao je tad Ivan o svom “novom” životu.</p><p>Obitelj živi u Zagrebu.</p><p>- Privatnost ima vrijednost - kaže danas Ivan koji nerado priča o privatnom životu. Ipak pitali smo ga ženi li se uskoro.</p><p>- Trenutačno je sve u ideji - iskreno nam je odgovorio, ali istovremeno i zadržao dozu tajnovitosti.</p><p>Od sudjelovanja u reality showu prošlo je 12 godina. Ivan je imao 23 godine kad je postao natjecatelj “Big Brothera” te odletio u Bangkok. Prije showa nije pogledao ni jednu epizodu popularnog realityja, a prijavio se iz čiste znatiželje. Zanimalo nas je kako danas gleda na svoje sudjelovanje u showu, odnosno žali li zbog ičega.</p><p>- Ne, nikako ne žalim zbog sudjelovanja u tom projektu. Uživao sam - priznao nam je Mitrović.</p><p>A koje mu je iskustvo u Big Brotheru bilo najljepše, a koje mu je pak ostalo u ružnom sjećanju?</p><p>- Nemam nijedno loše iskustvo. Sve su bila samo dobra iskustva - odgovara Ivan, koji se nakon izlaska iz showa najviše veselio običnoj vožnji u tramvaju po Zagrebu.</p><p>Svojedobno je rekao i kako nakon toliko dana u Kući, proveo je u showu 98 dana, pomalo izgubiš razum. Prethodno je desetak dana imao pripreme koje je proveo sam u vili s čuvarom koji, ispričao nam je prije nekoliko godina, nije znao ni jedan strani jezik pa s njim nije mogao razgovarati.</p><p>- Pred kraj su se vidjeli efekti izolacije, nakon sto dana nisam znao što ću sam sa sobom - priznao je Mitrović, koji bi danas, kad su se slegli dojmovi, ipak ponovio sudjelovanje u showu.</p><p>- Ali jedino da se ne odvija u Hrvatskoj - kaže nam.</p><p>Iskustva koja je stekao u showu smatra važnim jer je naučio na koji način ljudi reagiraju na različite situacije. </p><p>Ostao je, govori, dobar sa svima. A Rina, u kakvom su danas kontaktu?</p><p>- Čujem se. Rijetko. U jako dobrim smo odnosima - zaključio je Mrkvica.</p><p>Svojedobno nam je rekao da u razloge prekida ne bi ulazio.</p><p>- Neka to ostane između nas. Rina je osebujna i posebna djevojka. Mnogima se možda ne sviđa, ali ja sam je dobro upoznao - zaključio je tad Mitrović.</p>