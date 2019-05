BB Nemeš unajmio trubače koji su svirali dok je on davao otkaz

Nikola Nemešević, poznatiji kao Nemeš koji se natjecao u reality showu Big Brother, dao je otkaz na radiju na kojem je dosad radio. Odjenuo je majicu na kojoj piše 'dajem otkaz' te se snimao kako hoda zgradom radija. S njim su bili i trubači, a posvuda su letjeli konfeti. Cijeli događaj Nemeš je objavio na YouTube kanalu.

- Jučer je vlasnica firme u kojoj radim bila nevjerojatno gruba prema mojim dragim kolegama i meni zbog jednog malog propusta koji smo imali i to nije izoliran slučaj. Ja bahatost ne toleriram i neću raditi s ljudima koji misle da, samo zato što nekoga plaćaju, mogu ga vrijeđati i ponižavati, pa sam odlučio da ovo više nije za mene i da ću se od danas maksimalno posvetiti muzici - opisao je bivši kandidat Big Brothera na koji način je dao otkaz.

Ipak, poslije je otkrio kako njegovi bližnji uopće nisu oduševljeni njegovim postupkom.

- Em opet radim cirkus, em sam dupetom zatvorio vrata. Istina je da moje pjesme više nikada neće biti emitirane na jedina dva radija koja su ih vrtjela stalno. Imao sam u dan točnu plaću, solidno veću od prosječne srpske, za manje od pola radnog vremena. Uzimao slobodan dan kad god sam htio. Na mene do prekjučer nikad nije podigla glas, a čak me ni sada nije izvrijeđala - ispričao je Nemeš u kojim je uvjetima radio.

Međutim, 'prekipjelo' mu je zbog radne atmosfere.

- Naslušao sam se vrištanja i iživljavanja nad mojim kolegama i kolegicama. Do mjere vrijeđanja njihove nerođene djece i pokojnih roditelja. I jutros sam jednostavno puk'o. Ovi moji isti roditelji koji sada brinu da sam sebi ovim nanio štetu, u djetinjstvu su me učili da se suprotstavim nasilnicima čak i onda kad ne maltretiraju mene, nego druge. A radeći za nekoga, ja mu donosim novce, jedino sredstvo koje mu daje moć da bude upravo to – nasilnik. Da sam htio, mogao sam na 101 način firmi napraviti kaos. Nisam niti ću. Nisam nikome nanio nikakvu štetu. Ako moji konfeti, moji trubači i moje penjanje na stol makar jednom čovjeku koji je pogledao video daju vjetar u leđa da skupi mu*a i poslodavcu nasilniku kaže "Dosta!", onda nisam za džabe glumio budalu. A to je poanta - ispričao je Nikola.

Mnogi su mu nakon pogledanog videa čestitali na odvažnosti i hrabrosti.

- Svaka čast. Tako se daje otkaz - komentar je ispod snimke.