- Prije 13 godina smo se upoznali u 'Big Brotheru' i tu je ljubav počela. Nikad ne znaš što život nosi. Ljubav koja je počela u 'Big Brotheru' nastavila se te je svakim danom sve jača i jača – rekao nam je lani Nikša.

BB Nikša i Violeta: Zbog korone smo strepili za krštenje Nikol

Violeta i Nikša su svoju ljubav okrunili prije osam godina. Violeta se zbog ljubavi prema Nikši iz rodne Rijeke preselila u Split. Jedini su par koji se upoznao u domaćem "Big Brotheru", čija ljubav traje i danas

<p><strong>Nikol </strong>je bila prekrasna cijelu misu, nije ni zaplakala tijekom krštenja. Samo se smijala, razdragano nam priča <strong>Violeta Kekezović </strong>(34). </p><p>Bračni par koji se zaljubio u “Big Brotheru” prije 14 godina, Violeta i <strong>Nikša Kekezović</strong> (40) u nedjelju su u crkvi sv. Petra u Splitu krstili 4-mjesečnu kćer Nikol. Krsno ime joj je Zorka, po Violetinoj pokojnoj baki Zori.</p><p>- Nije nam korona pokvarila planove za krštenje, tako smo i starijeg sina Jakova (7) krstili s tri mjeseca. Jedino sam strepila nekoliko dana uoči krštenja hoćemo li morati odgoditi zbog epidemiološke situacije, ali sve je proteklo super. Baš je bilo lijepo i veselo krštenje. Evo, baš dobivam poruke uzvanika kako im je bilo divno. A čujete mi i po glasu kako je bilo - smije se Violeta, koja je bila blago promukla jer su pjevali s bendom. U restoranu Gusar okupilo se 40-ak uzvanika. Djetetu je kuma bila Violetina dugogodišnja prijateljica Ivana Grčić. Violeta je na porodiljnom, no počela je vikendima raditi kao vizažistica. No prije svega uživa u skladnom obiteljskom životu i majčinstvu.</p><p>- Jakov je super prihvatio Nikol. Dovoljna je razlika među njima pa nema ljubomore. Jakov u rujnu kreće u školu i trenira nogomet s ocem u Adriatica. Nikol je jedna divna beba, baš uživam u majčinstvu. Nekako sam zrelija i ispunjenija, puna emocija i s Jakovom i Nikol. Baš sam sretna – rekla nam je Violeta.</p><p>Nikol je rodila krajem veljače, dan prije 34. rođendana.</p><p>- Porođaj je prošao stvarno dobro. Kako sam rekla: ‘Hvala Bogu, brzo’. Prekrasan je osjećaj dobiti drugo dijete jer si sigurniji i to ti daje osjećaj zadovoljstva. Prvi put si malo preplašen. Nikša je bio na porođaju. Bio je velika podrška i bio je stvarno krasan. Curica je dobila ime Nikol po ocu Nikši. To je bila njegova velika želja i to smo mu i ostvarili. Velika su razlika ona i prvi sin Jakov, ali nije bilo ljubomore, jedva je dočekao da dođemo kući - ispričala nam je tad Violeta.</p><p>Violeta i Nikša su svoju ljubav okrunili prije osam godina. Violeta se zbog ljubavi prema Nikši iz rodne Rijeke preselila u Split. Jedini su par koji se upoznao u domaćem “Big Brotheru”, čija ljubav traje i danas. Prošlo ljeto kad smo radili s njima intervju, Violeta nam je rekla da nije mislila da će toliko dugo biti skupa, no opustili su se i priča je došla do braka i dvoje djece.</p><p>- Prije 13 godina smo se upoznali u ‘Big Brotheru’ i tu je ljubav počela. Nikad ne znaš što život nosi. Ljubav koja je počela u ‘Big Brotheru’ nastavila se te je svakim danom sve jača i jača – rekao nam je lani Nikša.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p> </p>