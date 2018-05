BB Orky: Novcem od pobjede kupio nove porculanske zube

Nakon što je pobijedio u 9. sezoni 'Big Brothera' i izašao bogatiji za 371.000 kuna, Antonio Orač Orky (27) odlučio se na estetski zahvat kako bi dobio 'hollywoodski osmijeh'.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199690 / ]

- Oduvijek mi je bio san staviti porculanske ljuskice za zube. Htio sam to napraviti i ranije, ali obaveze i financijsko stanje to mi nisu dozvoljavali - rekao nam je Bjelovarčanin.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Stomatologa nije tražio u rodnom Bjelovaru već u Rijeci jer, kako kaže, tamo su cijene dosta pristupačnije, a i usluga je profesionalnija i bolja. Još uvijek ne zna koliko će koštati cijeli zahvat, ali kaže da će trošak biti veći od 30.000 kuna.

Foto: Instagram

- Trenutno sam jako zadovoljan kako ugradnja ljuskica napreduje. Završeni su gornji zubi, a donji će biti gotovi kroz tri mjeseca. Dobro je da imam visoku toleranciju na bol pa sve prolazi lagano - pohvalio se Antonio koji slobodno vrijeme u Rijeci često provodi s Nikitom Dajčer (30).

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prve novce nakon pobjede u Big Brother kući potrošio je na pohađanje auto škole, a ostalo će staviti na štednju. Ne želi trošiti novce na 'gluposti', a jedan dio možda uloži u renoviranje kuće u Bjelovaru.

- Počela su mi predavanja. Nisam dosad upisao autoškolu jer sam se uvijek nekako snalazio. Ili bi me poveo neki prijatelj ili bih išao autobusom - rekao je Orky i dodao da o kupnji automobila još ne razmišlja. Nakon što položi vozački ispit će vidjeti kakav bi si automobil mogao priuštiti, a do onda će se snalaziti kao što je to činio dosad.