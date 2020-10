BB Sabina: 'Posao na OnlyFansu cvjeta, u 3% sam najuspješnijih'

Na društvenim mrežama žari i pali golišavim fotografijama, a pokretanjem OnlyFans stranice Sabina se još više proslavila. Govori nam kako zajedno s Josipom Karimović i Enom Friedrich rastura u poslu

<p>Osječanku <strong>Sabinu Santl</strong> (35) javnost je upoznala 2008. kada se natjecala u petoj sezoni reality showa 'Big Brother' na Tajlandu. Od tada je drastično promijenila izgled, a jedina je modna blogerica u Hrvatskoj koja se uspjela istaknuti zahvaljujući bujnim oblinama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'BB Sabina pokazala nove grudi'</strong></p><p>Započela je s YouTube kanalom gdje je privukla pažnju provokativnim videozapisima, a na Instagramu je prati više od 100.000 ljudi. Naposljetku je počela zarađivati na OnlyFans stranici gdje objavljuje golišave fotografije.</p><p>- Na mojoj OnlyFans stranici sve savršeno funkcionira. Ulažem dosta novca, vremena i truda. Imam veliki broj obožavatelja koji me podržavaju i obožavaju. Volim svoj posao i uživam u pažnji koju dobivam. Nikada nisam radila ništa samo radi novca - ispričala je Sabina za 24sata.</p><p>No tajanstvena je oko zarade, o čemu nikada ne priča, jer, kako kaže, žena treba biti tajanstvena i neke stvari zadržati samo za sebe. Iako ima puno muških obožavatelja, javljaju joj se i djevojke koje je traže za savjet.</p><p>- Djevojke i žene nerijetko mi se javljaju preko društvenih mreža. Zanima ih gdje kupujem odjeću, štikle, šminke... To su sitnice koje život čine ljepšim i zanimljivim - govori Santl.</p><p>A u kontaktu je i s djevojkama koje poput nje zarađuju putem OnlyFans stranice. </p><p>- Josipa i Ena su mi najdraže. Mi tri smo top tri posto u cijelom svijetu. Ostale ne pratim, ali želim im sve najbolje - ispričala je Osječanka.</p><p>A najveća podrška joj je njezin suprug. Unatoč poslovnim obavezama, uvijek pronađe vremena za druženje s njim. Ovaj vikend pratila ga je na poslovnom putu.</p><p>- Odlučili smo spojiti ugodno s korisnim i provesti romantičan vikend u Vodicama u jednom luksuznom hotelu - otkrila nam je Sabina i dodala:</p><p>- Suprug je moj najveći obožavatelj.</p><p>Santl ima mnoge planove, no smatra kako se oni ne otkrivaju sve dok se ne ostvare. Ove je godine operirala grudi, no neke nove operacije nema u planu. Za sada želi još napraviti lasersko skidanje dioptrije. </p><p> </p>