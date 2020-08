BB Sabina pokazala za koga se udala: Fotkama muža 'začepila' sve koji ju prozivaju da se skida

'Žena sam koja ima svoj stav, neovisna sam, radim što želim i to mnogima smeta, ali sam zbog toga i inspiracija mnogima, htjeli bi biti kao ja', kaže bivša zvijezda Big Brothera

<p>Osječanka <strong>Sabina Santl</strong> (35) privlači pozornost gdje god se pojavi. Široj javnosti postala je poznata 2008. nakon sudjelovanja u petoj sezoni reality showa 'Big Brother' na Tajlandu, a nedavno je povećala grudi u privatnoj klinici u Zagrebu.</p><p>Sada ima, kako kaže, šesticu. Zbog izgleda je svakodnevno na meti poruka, a one najčešće glase: 'Što ti muž kaže na to?', 'Od kud ti novci?', 'Kako te nije sram skidati se, a imaš dvije male curice', 'Tko ti kupuje sve te skupe krpice?' i slično. </p><p>Sabina kaže da njezin suprug nema problema s takvim provokacijama jer je samouvjeren muškarac. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: BB Sabina </strong></p><p>- U sretnom sam braku, o svemu pričamo i imam njegovu podršku. Muškarac koji voli svoju ženu podržava ono što ona radi. Ako nema poštivanja, nema ni ljubavi - rekla nam je. Kaže i kako je rođena u imućnoj obitelji pa nikada nije imala problema s novcem. </p><p>Slavonka je ovo ljeto odlučila provesti u Vodicama s obitelji, a objavila je i fotografiju sa suprugom. Lice mu je prekrila ikonom srca jer se on ne želi medijski eksponirati. </p><p>Par je izmjenjivao poljupce, a Santl je napisala kako je 'njezin život pun ljubavi'. Razno razne provokacije hejtera nju - ne zanimaju. </p><p>- Žena sam koja ima svoj stav, neovisna sam, radim što želim i to mnogima smeta, ali sam zbog toga i inspiracija mnogima, htjeli bi biti kao ja. Uglavnom mene prate ljudi koji me ne vole jer sam svima zanimljiva - poručila je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p>