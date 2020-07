BB Sabinu fanovi časte skupim darovima: 'Volim vas najviše'

Osječanka na društvenim mrežama rado objavljuje svoje provokativne fotografije. Pozira u oskudnim modnim kombinacijama i ističe svoje obline kojima se hvali. Sada se pohvalila i poklonima koje je dobila od fanova

<p>Osječanku <strong>Sabinu Santl</strong> (25) javnost je upoznala 2008. kada je sudjelovala u reality showu 'Big Brother'. Od tada je promijenila svoj izgled. Postala je crnka, dok je prethodno bila plavuša, povećala je grudi i usne te korigirala nos. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: BB Sabina prodaje golišave fotografije</strong></p><p>Svojim se atributima nerijetko hvali na društvenim mrežama. Pozira u provokativnim modnim kombinacijama i tvrdi kako njezinom suprugu to ne smeta.</p><p>A sada se Sabina na Instagramu pohvalila poklonima koje je dobila od svojih obožavatelja. Pokazala je dvije Gucci torbice uz koje je pozirala u minijaturnoj majici koja joj je istaknula dekolte.</p><p>- Hvala mojim obožavateljima na divnim poklonima. Volim vas najviše - zahvalila im je Osječanka.</p><p>Njezini pratitelji nisu obratili pažnju na poklone, što je bio njezin cilj, već su joj standardno 'bacali' komentare na račun njezina izgleda.</p><p>- Divna si, ti si broj jedan - pisali su joj, a ona se ljubazno zahvalila na svakom komplimentu.</p><p>Santl je inače prva i jedina modna blogerica u Hrvatskoj koja se uspjela istaknuti zahvaljujući bujnim oblinama. Započela je s YouTube kanalom gdje žari i pali svojim provokativnim videosnimkama, a na društvenim mrežama prati je više od 100 tisuća ljudi.</p><p>Osim toga, ove je godine pokrenula stranicu 'Only Fans' na koju ju je motivirala ljubav prema provokativnim fotografijama. Tvrdi kako sve radi iz ljubavi, a na negativne komentare se ne osvrće, iako joj neki od pratitelja predbacuju što objavljuje eksplicitne sadržaje iako je u braku. </p><p>No, Sabina za sve kritičare ima spreman odgovor.</p><p>- Moj muž je samouvjeren i nema ništa protiv polugolih, golih fotografija. Drugi mogu samo gledati ono što on ima, tako da može nam se - napisala je na društvenim mrežama.</p><p>Sabina je, kako kaže, u sretnom braku i ima dvoje djece. Sa suprugom priča o svemu i ima njegovu podršku što god radila. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>