BB zavodnica Ana-Marija: Što ću sa smekšanim Bojanom?

Nikola Sedlar, poznat i kao Bogo, te i Ana-Marija Brdek nedavno su ušli u Big Brother kuću, a već su pronašli svije simpatije. Novopečeni BB zavodnici u ispovjedaonici su o toj temi porazgovarali s Big Brotherom, a Bogo je tom prilikom priznao da mu se Alena Nezirević Anezi (31) sviđa, ali da u nju nije zaljubljen.

- Otvoreno sam to rekao, da su okolnosti prije mog dolaska bile drugačije, možda... ali, ovako, to će biti naročito prijateljski odnos jer mi se sviđa i kao osoba - objasnio je Nikola.

Na pitanje što bi se dogodilo u hipotetskoj situaciji da su okolnosti prije njegova dolaska ipak bile drugačije kazao je: 'Bacio bih se na svoje zavodničke sposobnosti'.

Foto: RTL televizija

- Možeš li demonstrirati svoje zavodničke vještine? - znatiželjno je upitao Big Brother.

- Evo, na meni probaj, kao da ti se sviđam i to, oči kao biseri i to - rekla je Nikoli Ana-Marija, a on ju je sramežljivo pokušao zavesti, no ipak je priznao da mu je trenutno to teško jer smatra da ženu treba slušati što govori kako bi ju mogao osvojiti.

Foto: RTL televizija

Big Brothera zanimalo je i kako napreduje odnos između Ana-Marije i Bojana Mrđenovića (34).

- Jesi li uspjela smekšati Bojana? - upitao je.

- Ne daj Bože da ga smekšan! Što ću onda sa smekšanim Bojanom?! - kroz šalu je pitala 30-godišnjakinja.

- Dobio sam informaciju da je ju je gricnuo za uho prošli puta, pa ovaj put za nešto drugo, a treći puta tko zna, treba njemu vremena - zadirkivao je Bogo svoju sustanarku, podsjećajući je na situacije na zadnjem partyju.Ona je i na to imala spreman odgovor.

Foto: RTL televizija

- Sinoć smo se nogama taknuli u krevetu. Nožno smo općili, pa večeras ručno općimo, onda glavno, onda kasno i tko zna kamo to vodi - šalila se Ana-Marija s Big Brotherom.

- I onda spolno i eto... - nastavio je zadirkivati Splićanin.