Obavijesti

Show

Komentari 1
MEĐUNARODNA ADAPTACIJA

BBC-jev hit seli se na Brač! Serija 'Smrt u raju' dobiva hrvatsku adaptaciju...

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
BBC-jev hit seli se na Brač! Serija 'Smrt u raju' dobiva hrvatsku adaptaciju...
2
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatska verzija zvat će se ‘Ubojstvo u raju’ i imat će šest epizoda

Admiral

Prva međunarodna adaptacija BBC-jeve hit serije "Smrt u raju" snimat će se na Braču. Iza projekta stoje producenti uspješne hrvatske adaptacije serije "Sram", Bruno Mustić i Ivan Lovreček, a u šest epizoda domaća će publika upoznati kriminalističke slučajeve izmišljene otočne zajednice.

- Kolega Bruno Mustić i ja već dugo pratimo i dugo smo u pregovorima za adaptaciju te hit serije. Serija je jedan od najuspješnijih BBC-jevih programa, i to ne samo u Velikoj Britaniji, već i u ostatku svijeta, a s 'Ubojstvom u raju' u Hrvatsku ćemo donijeti isti spoj kriminalističke zagonetke, humora, topline i snažnih lokalnih elemenata. Već četiri godine radimo seriju 'Sram', koja je također adaptacija strane serije, a na adaptaciji ove serije radimo već jako dugo - ispričao nam je Lovreček.

Foto: PROMO

Ovo novo ostvarenje donosi drukčiji žanr i produkcijski izazov, ali i priliku da se provjereni međunarodni format ispriča kroz hrvatski mentalitet i život na Jadranu. Odabir otoka Brača bio je logičan izbor u prilagodbi priče.

- Brač smo odabrali prvenstveno zato što se i u originalnoj seriji radnja odvija na otoku. Brač je velik otok i nudi pregršt lokacija za snimanje te zaista taj pravi mediteranski osjećaj. Treće je to što je dobro povezan i lagano se dođe do njega - rekao nam je Ivan Lovreček.

KRIMIĆ NA JADRANU BBC-jev hit 'Smrt u raju' seli se na Brač! Hrvati snimaju svoju verziju, poznati su i detalji
BBC-jev hit 'Smrt u raju' seli se na Brač! Hrvati snimaju svoju verziju, poznati su i detalji

No hrvatski identitet serije neće se graditi samo na moru i kamenim ulicama. U središtu hrvatske verzije bit će detektiv Petar i lokalna policijska ekipa u kojoj se ističe Marina, policajka koja dobro poznaje otočki život i čiji se pristup poslu razlikuje od Petrova. Audicije i kastinzi trebali bi početi uskoro, a producenti vjeruju da će okupiti kvalitetnu glumačku ekipu.

Foto: PROMO

- Što se tiče kastinga i audicija, oni počinju uskoro i sigurni smo da ćemo okupiti odličnu i zanimljivu glumačku ekipu - najavio je Lovreček.

Režiju potpisuje Jelena Gavrilović, dok su za scenarij zadužene Sonja Tarokić i Valentina Batalić. Hrvatsku verziju prikazivat će Hrvatska radiotelevizija na Prvom programu, a produkciju potpisuje CGM Films, kuća koja stoji iza već spomenute hit serije “Sram”. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Demi Moore šokirala je fanove fotkom bez šminke. Pogledajte kako izgleda...
'KAKVA JE OVO MAGIJA?'

FOTO Demi Moore šokirala je fanove fotkom bez šminke. Pogledajte kako izgleda...

Fotografiju na kojoj glumica pozira u običnoj bijeloj majici kratkih rukava i bez šminke, objavila je njena kozmetičarka. Fanovi su nisu mogli vjerovati da je na fotografiji uistinu glumica koja uskoro slavi 64. rođendan
Tony Cetinski objavio kada će biti sprovod njegovog oca Mirka
POZNATI DETALJI I KOMEMORACIJE

Tony Cetinski objavio kada će biti sprovod njegovog oca Mirka

Oproštaj od Mirka Cetinskog bit će otvoren za javnost, potvrdio je Tony Cetinski na Instagramu
Ksenija Urličić u posljednjem TV gostovanju bocnula Fodora: Jezik mu je išao brže od pameti
STROGA ŠEFICA

Ksenija Urličić u posljednjem TV gostovanju bocnula Fodora: Jezik mu je išao brže od pameti

Legendarna voditeljica i urednica prisjetila se kako je nastala kultna 'Sedma noć' te otkrila zašto je Mirka Fodora tijekom vođenja emisije morala držati pod kontrolom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026