BBC-jev hit seli se na Brač! Serija 'Smrt u raju' dobiva hrvatsku adaptaciju...

Prva međunarodna adaptacija BBC-jeve hit serije "Smrt u raju" snimat će se na Braču. Iza projekta stoje producenti uspješne hrvatske adaptacije serije "Sram", Bruno Mustić i Ivan Lovreček, a u šest epizoda domaća će publika upoznati kriminalističke slučajeve izmišljene otočne zajednice.

- Kolega Bruno Mustić i ja već dugo pratimo i dugo smo u pregovorima za adaptaciju te hit serije. Serija je jedan od najuspješnijih BBC-jevih programa, i to ne samo u Velikoj Britaniji, već i u ostatku svijeta, a s 'Ubojstvom u raju' u Hrvatsku ćemo donijeti isti spoj kriminalističke zagonetke, humora, topline i snažnih lokalnih elemenata. Već četiri godine radimo seriju 'Sram', koja je također adaptacija strane serije, a na adaptaciji ove serije radimo već jako dugo - ispričao nam je Lovreček.

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Ovo novo ostvarenje donosi drukčiji žanr i produkcijski izazov, ali i priliku da se provjereni međunarodni format ispriča kroz hrvatski mentalitet i život na Jadranu. Odabir otoka Brača bio je logičan izbor u prilagodbi priče.

- Brač smo odabrali prvenstveno zato što se i u originalnoj seriji radnja odvija na otoku. Brač je velik otok i nudi pregršt lokacija za snimanje te zaista taj pravi mediteranski osjećaj. Treće je to što je dobro povezan i lagano se dođe do njega - rekao nam je Ivan Lovreček.

No hrvatski identitet serije neće se graditi samo na moru i kamenim ulicama. U središtu hrvatske verzije bit će detektiv Petar i lokalna policijska ekipa u kojoj se ističe Marina, policajka koja dobro poznaje otočki život i čiji se pristup poslu razlikuje od Petrova. Audicije i kastinzi trebali bi početi uskoro, a producenti vjeruju da će okupiti kvalitetnu glumačku ekipu.

Foto: PROMO

- Što se tiče kastinga i audicija, oni počinju uskoro i sigurni smo da ćemo okupiti odličnu i zanimljivu glumačku ekipu - najavio je Lovreček.

Režiju potpisuje Jelena Gavrilović, dok su za scenarij zadužene Sonja Tarokić i Valentina Batalić. Hrvatsku verziju prikazivat će Hrvatska radiotelevizija na Prvom programu, a produkciju potpisuje CGM Films, kuća koja stoji iza već spomenute hit serije “Sram”.