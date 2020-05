BBC-jeva drama s rekordno puno 'akcije' postala je hit

Nova hit serija nastala po popularnom istoimenom romanu mlade irske spisateljice Sally Rooney (29), postala je jedna od TV serija s najviše akcije, tvrdi britanski The Sun, koji se bacio na brojanje minutaže koja otpada na scene seksa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pedantni 'statističari' britanskog tabloida tvrde da je 'Normal People' prestigla i BBC-jeve serije 'Versailles' i 'Wanderlust', koje su dosad bile u samom vrhu kada je 'akcija' u pitanju.

Sally Rooney, the author of 'Normal People' on her book and the hit Hulu series. https://t.co/mbJ4yq50Pz pic.twitter.com/bWq5mvVTXA