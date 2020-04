'Beatlesi nikada nisu napunili arenu s pristojnim ozvučenjem'

Koji je automobil bolji – 'Mercedes' ili 'BMW'? Na ovo pitanje nikad nećete saznati pravi odgovor, kao ni na pitanje tko je bolji – 'Beatlesi' ili 'Rolling Stonesi'?

Svađe među njihovim fanovima traju već 60 godina, otkako su nastala dva najslavnija benda u povijesti rock'n'rolla. Ovih dana bit će točno 50 godina od raspada 'Beatlesa' i objavljivanja njihovog posljednjeg albuma 'Let It Be'. Tim povodom Howardu Sternu intervju je dao Paul McCartney, jedan od najbogatijih glazbenika na svijetu, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 800.000.000 dolara.

- 'Beatlesi' su bili bolji, odgovorio je 77-godišnji McCartney što je i razumljivo, budući da su on i pokojni John Lennon bili ujedno i autori većine pjesama.

- 'Stonesi' su vukli korijene svoje glazbe iz bluesa. Mi smo bili utjecajniji. Mnogo je razlika između 'Beatlesa' i 'Stonesa'. Istina je – jako volim 'Stonese', ali mi smo bili bolji, objasnio je bivši 'Beatles'.

No, ovih dana intervju je dao i 76-godišnji Mick Jagger. ZaneLowe s Apple + Musica pitao je Jaggera kako komentira McCartneya. Vječni dječak odgovorio je:

- To je tako smiješno. Baš je sladak. Ali očito je da nema nikakve konkurencije među nama, jer oni ne postoje - odgovorio je Jagger smijući se. A onda je objasnio:

- Međutim, velika je razlika u tome što su 'Rolling Stones' veliki koncertni sastav i to već desetljećima. 'The Beatles' nikada nisu ni napunili ni jednu arenu, ni Madison Square Garden s pristojnim ozvučenjem. Prekinuli su prije nego što je započeo taj posao. A turneje i veliki koncerti su doista težak posao - rekao je Jagger i nastavio objašnjavati

- Dakle, taj posao započeo je 1969. godine, a Beatlesi su u to vrijeme bili pred raspadom i nikad to nisu doživjeli. Odlično su svirali, i ja sam bio tamo, na Shea stadionu, na njihovom koncertu. Odradili su ga odlično. Ali Stonesi su nastavili, a 'Beatlesi' nisu. Mi smo počeli s velikim koncertima na stadionima u 70-ima i evo - još uvijek ih radimo. To je stvarno velika razlika između ova dva benda. Jedan bend nevjerojatnom srećom još uvijek svira na stadionima, a drugi bend ne postoji - otkrio je.

Jagger je razgovarao s Loweom da bi promovirao novi singl 'Living In a Ghost Town' i trebali su u svibnju započeti novu turneju po Americi, ali je otkazana zbog korone. Ali su se i Paul McCartney i Ringo Starr, kao i 'Rolling Stonesi' odazvali i nastupili na internetskom koncertu koji je organizirala prije desetak dana Lady Gaga.

