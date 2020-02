Beatrice se udaje u 5. mjesecu, na vjenčanju neće biti poklona

Kraljevska palača u Velikoj Britaniji potvrdila je kako će se unuka kraljice Elizabete (93), Beatrice (31), u svibnju udati za multimilijunaša Edoarda Mapellija Mozzija (34), piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vjenčanje će biti u vrtu Buckinghamske palače u Londonu, a potvrdili su kako će na vjenčanje doći i princ Harry (35) i Meghan Markle (38).

Odlučili su kako uzvanici ne donose poklone na vjenčanje, nego da se raspitaju o dobrotvornim organizacijama u kojima djeluju, a to su 'Big Change' i 'Cricket Brings Hope'. Jedan je od glavnih ciljeva ovih organizacija da pomoću kriketa potiču pozitivne društvene promjene u Ruandi.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, svog je zaručnika upoznala 2018. Tajkun Edoardo, koji će postati dio kraljevske obitelji, iza sebe ima već niz ozbiljnih veza, a jedna od njih čak je završila i zarukama. Iako do vjenčanja nije došlo, Mozzi je u toj vezi dobio sina, a na svoje vjenčanje s Beatrice mogao bi dovesti i svog izvanbračnog sina i bivšu zaručnicu koju je ostavio zbog princeze.

Naime, Edoardo je svoju bivšu ljubav, arhitekticu Daru Huang ostavio bez objašnjenja, točno u trenutku kada su počela šuškanja o njegovoj vezi s Beatrice. Zbog nezgodne situacije koja nikako nije u skladu s običajima i pravilima kraljevske obitelji Beatrice je odlučila jasno pokazati kako prihvaća prošlost svog budućeg supruga pa je Daru pozvala na svoje vjenčanje koje će se biti sljedeće godine.

Foto: News Syndication/Pixsell

Uz to, princeza je zamislila da Edoardov sin Christopher mogao biti kum na vjenčanju, iako pravno nije jasno kako bi to bilo moguće s obzirom na to da se radi o malenom dječaku. Princeza navodno silno želi imati dobre odnose s bivšom zaručnicom svog zaručnika jer smatra kako je ona put do srca malenog Christophera.

POGLEDAJTE VIDEO: