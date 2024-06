Bebe Rexhu ponovno gađali na koncertu: Prekinula je nastup

Pjevačicu Bebe Rexhu je prošle godine na jednom koncertu muškarac iz publike pogodio mobitelom u glavu. Slično joj se dogodilo i nedavno kad je morala koncert prekinuti dva puta jer je više fanova bacalo stvari na pozornicu. Rexha je izbacila desetero obožavatelja s nastupa, a snimka koncerta se proširila društvenim mrežama.

- Van, van... Ili ako me želiš udariti u lice, znaj da sam već jednom podnijela tužbu, voljela bih postati bogatija, zato samo naprijed, dušo. To je bila šala, molim te, nemoj to raditi - poručila im je Bebe.

Inače, Bebe nije jedina kojoj su se ovakve situacije događale na koncertima. Harryja Stylesa je netko također pogodio u lice tijekom koncerta, dok je pjevačicu Avu Max jedan muškarac ošamario.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell