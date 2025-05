Tatjana Dragović traži radnice u svom beauty storeu! Ima par uvjeta, a evo i koliko zarađuje

Bivša manekenka Tatjana Dragović (47) u potrazi je za djelatnikom u svom LAB storeu.

- Zapošljavamo osobu s iskustvom u prodaji i radu na web shopu puno radno vrijeme i dugoročno zaposlenje - objavila je Tatjana Dragović na svom Instagram storyju.

Na internetskim stranicama LAB-a stoji da je riječ o 'prvom ekskluzivnom beauty concept dućanu u Hrvatskoj, poznatom po pažljivo odabranim brendovima i praćenju najnovijih kozmetičkih trendova. Smješten u Dežmanovoj ulici, nudi jedinstveno beauty iskustvo u modernom i mirnom okruženju'.

Foto: Instagram

Tatjana je poput zaštitnog lica ovoga beauty koncepta jer iza nje nije samo brak s Goranom Ivaniševićem, već i uspješna manekenska karijera. Karijeru je gradila od 1994., kad je na međunarodnom natjecanju Elite Model Look predstavljala Hrvatsku. Nakon toga su joj se otvorila svjetska vrata mode.

Preselila se u New York, gdje je osvojila modne dizajnere i urednike te nosila revije slavnih modnih kuća. Jedina je Hrvatica koja je završila u legendarnim 'Prijateljima', i to zahvaljujući naslovnici Cosmopolitana na kojoj je osvanula. Upravo to izdanje je držao u jednoj sceni pokojni Matthew Perry kao Chandler u 'Prijateljima'.

Foto: Screenshot/YouTube.

U sjeni pravnih bitaka, koje vodi oko imovine s bivšim suprugom, radi sa svojim Vlahom Arbulićem, točnije njih dvoje su osnivači tvrtke COTU COGA još od 2018. godine. Prema podacima Poslovne Hrvatske, tvrtka je registrirana na niz djelatnosti, između ostalog i na trgovinu na veliko i malo. U 2023. godini tvrtka je imala dvoje zaposlenih na plaći od 840 eura. Iste godine ostvarila je prihode veće od 360.000 eura, a neto dobit je bila 4900 eura.

Zagreb: Elle modnim događajem proslavio svojih 20 godina na tržištu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nedavno se Tatjana 'rješavala' i dijela svojih dizajnerskih haljina. Prije mjesec dana je na platformi Vinted, gdje je prati više od 200 ljudi, izložila nekoliko pomno odabranih komada. Među njima je bila je ljetna Hunza G haljina, potpuno nova, ali bez etikete, po cijeni od 120 eura, Missoni kaftan haljina koju je prodavala za 350 eura, crna haljina Amazuin za 100 eura, dva prepoznatljiva komada brenda Cult Gaia, smeđa haljina po cijeni od 250 eura i siva za 180 eura.

Foto: Instagram

Vlaho je inače povezan s još dvije tvrtke. Jedna je Otom Potom j.d.o.o. koju ima od 2022., a koja je godinu dana nakon osnivanja imala prihode od 342.800 eura i neto dobit 22.000 eura. Druga je Navrat nanos j.d.o.o., koja je 2023. bila u gubitku 2600 eura.