Bebek je od supruge Ružice 34 godine stariji: Rodila se kada sam objavio 'Bitanga i princeza'

Ljubavna priča Željka Bebeka (77) i njegove supruge Ružice (43) dogodila se prije dvadeset pet godina. Razlika u godinama nije bila nikakva prepreka da izgrade skladan odnos.

Foto: Facebook/Željko Bebek

- Mi smo u to ušli zato što osjećamo da možemo, da ćemo sigurno uspjeti naći suradnju i veliku ljubav. Nije bilo stroge kritike ali je kritika bila kroz to pitanje - kako vas dvoje? Toliko mlađa, pa što toliko mlađa - 25 godina sam s njim, to uopće nema veze, godine su samo broj - priznala je Ružica za IN Magazin, a Željko je svoju pjesmu 'Meni najljepša' posvetio baš njoj.

- Ona je ulaskom u moj život potpuno promijenila sve - objasnio je pjevač i dodao kako su jedno drugo promijenili nabolje.

Foto: Privatni album

- Mene je Željko formirao nekako. Ja sam bila jako mlada, imala sam tek 18 godina kad smo se mi upoznali i kroz neko druženje zajedničko shvatili smo da si odgovaramo - rekla je Ružica, a pjevač je za suprugu tijekom prvog susreta odmah znao da je prava.

- To je ta, da mi je naišla kad sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tad, ona se rodila kad sam ja objavio pjesmu 'Bitanga i princeza'. Negdje u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti - komentirao je Željko.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Od početka su imali potporu njezinih roditelja, a zaljubljeni su 25 godina s tim da su od toga 21 u sretnom braku.



- Mi takav život živimo da smo uvijek zajedno u društvu i ako se dogodi da sam ja negdje slučajno stigao prije Ružice, svi pitaju gdje je Ružica. Mislim da je pravilo da će uvijek uspjeti onaj brak u kojem su ljudi vezani i predani jedno drugom - poručio je Bebek koji je prošlog mjeseca bio na turneji u Kanadi, a samo desetak dana kasnije u Australiji.

Foto: Facebook

Budući da je Ružica Željkova menadžerica, a njihov sin Zvonimir (20) član pratećeg benda, s jednog kraja svijeta na drugi putovala je cijela obitelj. Par zajedno ima i kćer Katarinu.

