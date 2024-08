London je spreman za Taylor, a u Beču fanovi tuguju zajedno: 'Toliko sam novca dala za to...'

Ovih dana austrijskom metropolom trebala je vladati glazba najveće pop zvijezde današnjice Taylor Swift (34), a kroz stadion Ernst Happel bi u tri večeri prošlo oko 195.000 obožavatelja, koliko se procjenjuje da je glazbenica prodala ulaznica. Deseci tisuća obožavatelja iz svih dijelova Europe čekali su da najuspješnija turneja u povijesti glazbene industrije, "The Eras Tour", dođe u Beč, a večer prije sve je otkazano. Organizatori koncerta su u dogovoru s austrijskim vlastima u srijedu navečer otkazali sva tri termina - 8., 9. i 10. kolovoza.

Na društvenim mrežama pojavile su se stotine snimki na kojima obožavatelji plaču i pričaju koliko mjeseci su se pripremali za dolazak pop ikone te da su na put i smještaj potrošili stotine eura.

- Užasno sam razočarana i tužna. Sve sam organizirala, kupila odjeću i potrošila novac. Znam da me nitko nije tjerao na to, ali sam svejedno razočarana. Posebno jer još nema službenog priopćenja - požalila se jedna obožavateljica na TikToku.

Naime, Taylor i njezin tim nisu se oglašavali cijelu noć, pa ni jutro nakon što su organizatori i vlada objavili da se koncerti neće održati. Publiku vrijeđa što pjevačica na svojim društvenim mrežama nije posvetila ni jednu objavu propalim showovima u Beču.

Poznata je po izuzetnoj komunikaciji s fanovima, a mnogi je zbog toga i obožavaju, no ovaj put, u vrijeme najveće "krize" u njezinoj karijeri nastao je muk. Iako su gotovo svi očekivali da će službena potvrda o otkazivanju koncerata doći upravo od Taylor i njezinog Instagram profila, to se nije dogodilo.

Za jednu kartu tražili i po nekoliko tisuća eura

Puno je onih koji su nekoliko dana unaprijed doputovali u glavni grad Austrije, platili hotele, restorane, gorivo, karte za javni prijevoz...

- Upravo smo stigli u Beč i doznali da se koncerti neće održati. Pokušavamo izvući najbolje iz situacije, ali shvaćamo koliko je ovo ozbiljno i da je to bila prava odluka za sve. Tako mi je drago što sam već bio na turneji 'Eras' i jako sam tužan zbog svih koji je neće vidjeti - rekao je jedan tiktoker.

Nakon rasprodanih 170.000 ulaznica u prodaji su bili VIP paketi po cijeni od 521 euro. Karte su se kretale između 70 i malo više od 800 eura, a neki su ih preprodavali po "paprenim" cijenama te za jednu tražili nekoliko tisuća eura.

U Londonu kažu: Spremni smo za Taylor!

Glazbenicu od 15. do 20. kolovoza čeka pet koncerata u Londonu, na stadionu Wembley, a prema pisanju portala Variety, show će se održati prema prvom planu, no uz pojačanu sigurnost. Diana Johnson, ministrica policije Ujedinjenoga Kraljevstva, rekla je da Scotland Yard procjenjuje obavještajne podatke uoči koncerata u Londonu.

- Jasno je da će policija gledati sve obavještajne podatke i donositi odluke, oni procjenjuju svaki događaj u ovoj zemlji - rekla je Johnson za LBC Radio.

Ministrica je također izjavila da postoji odredba za pozivanje na "Martynov zakon", koji zahtijeva da se "osiguraju mjesta koja bi mogla biti predmet terorističkih napada i da imaju sve što im je potrebno u smislu zaštite ljudi", piše Variety.

Taylor se dogodilo ono čega se najviše bojala, a o čemu je govorila u intervjuu za Elle 2019. godine.

- Bila sam potpuno prestravljena ići na turneju ovaj put jer nisam znala kako ćemo zaštititi tri milijuna fanova tijekom sedam mjeseci. Bila je uložena ogromna količina vremena za sve planove, troškova i truda da moji obožavatelji budu sigurni. Moj strah od nasilja nastavio se u mojem privatnom životu. Sa sobom uvijek nosim gazu za ozljede od metka ili ubodne rane - rekla je u intervjuu za Elle.

Koncerti već bili meta terorističkih napada

Uspješna reakcija austrijske policije spriječila je da Taylorin show obilježe tragedije, koje su se događale prije na koncertima njezinih glazbenih kolega.

Na kraju koncerta Ariane Grande u Manchester Areni u samoubilačkom napadu islamističkog ekstremista život su izgubila 22 posjetitelja koncerta, a ranjeno ih je više od 100. A dvije godine ranije, u nizu terorističkih napada u Parizu, ubijeno je 130 te ranjeno više od 490 ljudi. Samo na koncertu benda Eagles of Death Metal ubili su 90 posjetitelja.

