Beckhamu su oduzeli vozačku i mora platiti 6450 kuna kazne

Umirovljenom engleskom nogometašu Davidu Beckhamu (44) oduzeta je vozačka dozvola na period od šest mjeseci te mora platiti kaznu od 750 funti, točnije 6540 kuna. Beckham je u studenom prošle godine uhvaćen kako razgovara na mobitel za vrijeme vožnje, no s obzirom na to da je za to vrijeme nije bio u Velikoj Britaniji, javio se sudu, priznao je krivicu i rekao da će za kaznu odgovarati kad se vrati iz Sjedinjenih Američkih Država.

Uz oduzimanje vozačke dozvole i plaćanje novčane kazne, umirovljeni nogometaš dobio je i šest kaznenih bodova. Prema optužnici, Beckhama je vidio prolaznik 21. studenog 2018. kako vozi Bentley Bentayga po ulici 'Great Portland' i pritom priča na mobilni telefon.

Ovo nije prvi put da je Beckham prekršio zakon. Prošle godine u rujnu, bivši nogometaš uhvaćen je kako vozi iznad ograničene brzine u zapadnom Londonu, ali Beckham ga je uspio izbjeći jer je njegov odvjetnik Nick Freeman tvrdio da poziv na sud nije stigao u roku od 14 dana.

- Prekoračenje brzine ne može biti predmet. Prijava nije uručena na vrijeme - kazao je Freeman sucu. Beckham je prvi put angažirao Freemana još 1999. kada mu je bila oduzeta vozačka dozvola na osam mjeseci jer je svoj Ferrari vozio 76 milja na sat u zoni ograničenja brzine od 50 milja. Freeman je tada uspio u žalbi uz argument da su nogometaša progonili paparazzi.

