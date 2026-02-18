Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ove srijede 18. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Čavka je slomljen zbog vjenčanja Tereze i Vice. Ivica napokon pokaže što osjeća prema Karmeli. Prva bračna noć Tereze i Vice odvija se na neobičan način. U selu se žene udružuju kako bi pomogle Šušnjari, koji teško podnosi Ankin nestanak.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Angela se mora suočiti s Lorenzom nakon neugodnosti na zabavi. Enora dođe u hangar, a Manuel je otjera. Alonso ima još jedan zadatak za Rómula prije odlaska.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Beckov teroristički napad je neminovan, pa Samanthu uhvati panika, zbog čega Ruzek otkriva da je detektiv te je uhiti. Tim se ipak trudi zaustaviti Beckov napad, koji bi rezultirao smrću nevine školske djece.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Zeynep odustaje od prijave protiv Berrak kako ne bi dodatno razbila povjerenje s djevojčicama, ali šteta je već učinjena. Socijalne službe pregledavaju dom i ispituju “mladence”, a Serhat i Zeynep spašavaju situaciju improvizacijom. Kad stigne vijest da se Kader napokon može preuzeti, pojavljuje se novi protivnik s vlastitom prijavom.

tajne prošlosti
Foto: Nova Tv

Crno more

NOVA TV 18:10

Istina o Eleni izlazi na vidjelo: Šükriye priznaje da ju je bacila u more iz osvete, vjerujući u “kısasa kısas”. Dok se obitelji međusobno optužuju, Eleni shvaća da joj može pomoći samo ako pronađe majku.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Emilio traži da Alberto prestane govoriti o Ani i da govori samo o poslu. Mateo kaže Albertu da bolje promisli. Zaposlenici ispaštaju jer plaća kasni 15 dana zbog isplate duga mafijašu.

