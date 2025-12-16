Belgijska koreografkinja stiže u Zagreb: Nova plesna predstava 'Mica' premijerno u ZKM-u

Studio za suvremeni ples u suradnji s renomiranom belgijsko-nizozemskom umjetnicom Astrid Boons priprema novu predstavu Mica /ˈmʌɪkə/ koja će premijerno biti izvedena 22. prosinca u Zagrebačkome kazalištu mladih koji je i koproducent projekta. Reprizna izvedba uslijedit će 23. prosinca. Predstavu izvode Dora Pocedić, Marta Krešić, Filipa Bavčević, Nastasja Štefanić Kralj, Viktoria Bubalo i Ema Crnić.

Mica /ˈmʌɪkə/ nastaje u krajoliku pritiska, ondje gdje tragovi života opstaju u erodiranim materijalima i formama – u okruženju otpora u kojem se transformacija pretvara u nužnost preživljavanja. Naziv predstave potječe od skupine metamorfnih minerala građenih od bezbroj tankih, savitljivih slojeva, od kojih je svaki zapis kompresije i izdržljivosti. Nastala djelovanjem topline i nestabilnosti, mica se savija, preslaguje i reflektira, zadržavajući tragove vlastitog nastanka.

U ovom novom radu Astrid Boons, poznata po svojim emocionalno snažnim i duboko utjelovljenim izvedbama, otvara prostor promišljanju o tome što znači živjeti, mijenjati se i razvijati zajedno. Polazeći od struktura i napetosti suvremenog društva, Mica istražuje krhku ravnotežu između povezanosti i izolacije, između čežnje za pripadanjem i osjećaja izdvojenosti. Tijela ostavljaju zapis – svako od njih nosi odjeke drugih, oblikovano zajedničkim sjećanjem i mogućnošću budućnosti.

Koreografija pristupa tom stanju kao načinu promišljanja odnosa tijela prema promjeni. U vremenu društvene i ekološke nestabilnosti, postavlja pitanje: kakve verzije budućnosti mogu nastati ako ostanemo uz pritiske koji nas oblikuju – ako tijelu dopustimo da traži oblike prilagodbe umjesto otuđenja? Mica /ˈmʌɪkə/ zamišlja tijela koja reagiraju poput minerala – akumulirajući, prelamajući, taložeći povijesti. Unutar pukotine, refleksija se umnožava. Budućnost nije horizont pred nama, već puls unutar slojevitosti samog vremena: okruženje koje nosi sjećanje kao živu prisutnost, gdje tijela otkrivaju nove načine opstanka.

Autorica i koreografkinja predstave je Astrid Boons, dok je asistentica koreografije Karolina Szymura. Kostimografiju i scenografiju potpisuje Zdravka Ivandija Kirigin, a asistentica je Ana Roko. Autor glazbe je Miguelángel Clerc Parada, a oblikovanja svjetla Tomislav Maglečić. Vizuale potpisuje Tihomir Filipec, producent je Ivan Mrdjen, uz asistenticu produkcije Jelenu Ružić.

Predstava nastaje u produkciji Studija za suvremeni ples i koprodukciji Zagrebačkog kazališta mladih te uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreb i Zaklade Kultura nova.