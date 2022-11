Tragično je preminula pjevačica koja se pamti i s Eurosonga

Belgijski mediji javljaju da je pjevačica Nicole Josy tragično preminula u svojem domu nakon pada niz stepenice. Sa 77 godina Josy je podlegla ozljedama koje je dobila u padu.

Nicole Van Palm, poznatija kao Nicole Josy, rođena je 21. listopada 1946. u Wemmelu u središnjoj Belgiji. Sa samo 3 godine nastupila je u Folies Bergèreu u Bruxellesu. Počela je nastupati pod umjetničkim imenom Nicole Josy kad je imala 14 godina.

Godine 1968. Nicole je bila jedna od pobjedničkih pjevača na Europskom kupu za vokalno recitiranje u Knokkeu, zajedno s budućim belgijskim predstavnicima na Euroviziji Ann Christy, Lily Castel i Jacquesom Raymondom. Iste godine sudjelovala je u belgijskom nacionalnom finalu za Euroviziju s pjesmom 'À la Nouvelle-Orléans'. Kao solo izvođačica objavila je 20 pjesama.

Dvije godine kasnije, 1970., Nicole je upoznala Huga Sigala i zajedno su postali glazbeni i romantični duo. Godine 1971. duo je izabran da predstavlja Belgiju na Euroviziji s pjesmom 'Goeiemorgen, morgen'.

Neposredno prije njihova odlaska u Dublin, Nicole se razboljela od žutice. Dvojac su zamijenili Lily Castel i Jacques Raymond koji su završili na 14. mjestu. Izvorna verzija pjesme ostala je popularna pjesma u Flandriji do danas. Iste godine Nicole i Hugo su se vjenčali.

Godine 1973. Nicole i Hugo konačno su dobili priliku ići predstavljati Belgiju na Euroviziji. Na natjecanju su izveli 'Baby, baby' i završili - posljednji.

Unatoč strašno lošem rezultatu, pjesma je postala hit i bila je nezaboravna zbog kostima i plesne rutine. Godine 2005. duo je izveo 'Baby baby' u svojim originalnim scenskim kostimima u emisiji 'Čestitamo: 50 godina natjecanja za pjesmu Eurovizije' u Kopenhagenu.

Veći dio 80-ih Nicole i Hugo nastupali su na kruzerima diljem svijeta. 20. listopada 1990. belgijsko autorsko društvo SABAM dodijelilo im je medalju za njihov doprinos flamanskoj industriji zabave.

Godine 2004. Nicole i Hugo ponovno su pokušali predstavljati Belgiju s pjesmom 'Love is All Around', ali nisu prošli u finale.

Godine 2008. Nicole i Hugo sudjelovali su u Zo is er maar één, natjecanju za obrade pjesama na VRT-u. Pobijedili su na natjecanju s 'Pastorale', pjesmom koju su izvorno izveli Liesbeth List i Ramses Shaffy.

Nicole i Hugova verzija dosegla je broj 1 u Flandriji. Kasnije su osvojili nagradu i za najbolju pjesmu na nizozemskom jeziku piše Eurovix.

Nicole i Hugo nastavili su s nastupima do 2016., kad su postali stalni njegovatelji Lucienne, Nicoleine majke. Lucienne je umrla početkom 2021., neposredno prije svog 100. rođendana. Nicole je dva puta dijagnosticiran rak, a borila se i s Alzheimerovom bolešću.

