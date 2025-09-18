Bella Hadid zabrinula fanove fotkama iz bolničkog kreveta, bori se s teškom bolešću...

Bella Hadid (28) zabrinula je obožavatelje na društvenim mrežama. Manekenka se na svojem Instagram profilu javila iz bolničke sobe. Hadid je podijelila fotografije na kojima je priključena na infuziju, pritom sjedeći i ležeći u bolničkom krevetu, a pokazala je i crveno lice, dok je čelo prikrila ručnikom. Usto, pokazala je i da je vrijeme provodila kartajući i jedući pizzu.

- Žao mi je što uvijek odem kao da sam nestala, volim vas - napisala je Bella, kojoj su se obožavatelji javili s brojnim porukama podrške.

'Puno te volimo', 'Nadam se da ćeš uskoro ozdraviti', 'To što si istovremeno ratnica i vila mi je najdraže kod tebe', 'Volim te puno, anđele moj', 'Bit ćeš dobro, Bella, uskoro, inšallah', pisali su joj.

Inače, ovo nije prvi puta da Bella govori o svojoj bolesti. Ranije je, u kolovozu 2023., progovorila o svojoj bolesti u sličnoj objavi.

- Mala ja koja je patila bila bi tako ponosna što sam odrasla jer nisam odustala od sebe. Zahvalna sam svojoj mami što je čuvala svu moju medicinsku dokumentaciju, bila uz mene, nikada me nije ostavila, štitila, podržavala, ali najviše od svega, vjerovala mi je kroz sve ovo - započela je Bella tada.

- Život u ovom stanju, koje se s vremenom i poslom pogoršava dok pokušavam učiniti sebe, svoju obitelj i ljude koji me podržavaju ponosnima, uzeo je danak na mene na načine koje ne mogu baš objasniti. Biti tako tužna i bolesna s najviše blagoslova/privilegija/prilika/ljubavi oko sebe bila je vjerojatno najzbunjujuća stvar ikad. Jedna stvar koju vam svima želim reći je: 'Prvo, dobro sam i ne morate se brinuti, drugo: 'Ne bih ništa mijenjala na svijetu. Kad bih morala ponovno proći kroz sve ovo, da bih došla ovdje, do ovog trenutka u kojem sam sada, sa svima vama, konačno zdrava, sve bih ponovila. To me učinilo onim što sam danas - nastavila je Hadid.

- Svemir djeluje na najbolnije i najljepše načine, ali moram reći da ako se borite, bit će bolje. Obećavam. Odmaknite se, ostanite jaki, imajte vjere u svoj put, hodajte u svojoj istini i oblaci će se početi razilaziti. Toliko sam zahvalna za život i imam toliko perspektive na njega, ovih 100+ dana lajmske borelioze, kronične bolesti, liječenja koinfekcija, gotovo 15 godina nevidljive patnje, sve se isplatilo ako sam u mogućnosti, ako Bog da, imati cijeli život šireći ljubav iz pune šalice i moći istinski biti svoja. Po prvi put ikada pokušala sam odabrati najpozitivnije slike koje sam mogla jer koliko god ovo iskustvo bilo bolno, ishod je bio najprosvjetljujuće iskustvo u mom životu ispunjeno novim prijateljima, novim vizijama i novim mozgom - pojasnila je manekenka.

- Hvala vam na strpljenju nevjerojatne tvrtke za koju radim, mojim podržavateljima i ljudima koji su nastavili provjeravati. Mojim agentima Jill i Josephu što su me štitili. Volim vas i cijenim više nego što ikada mogu izraziti. Hvala mojoj genijalnoj dr. i njenom NEVJEROJATNOM timu medicinskih sestara. Volim te PUNO!!! Vratit ću se kad budem spreman/spremna. Jako mi nedostajete. Jako vas volim - zaključila je Bella.

Inače, Bella boluje od lajmske bolesti, koju inače prenose krpelji. Izaziva je bakterija Borrelia burgdorferi, a bolest zahvaća više sustava, najčešće kožu, zglobove, srce i živčani sustav. Gotovo svakodnevno ju je boljela glava, imala je grčeve u mišićima i bolove u zglobovima, a smetali su joj buka i svjetlost. Bolest joj je dijagnosticirana još 2012. godine, a istu dijagnozu imali su i njezin mlađi brat Anwar (25) i njihova majka Yolanda, bivša zvijezda reality showa 'Real housewives of Beverly Hills', čije je dobro poznavanje simptoma i pomoglo u dijagnosticiranju točnog zdravstvenog problema kod Belle.

Foto: Rocco Spaziani/DPA