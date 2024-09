Bella Hadid je prava kaubojka: Jahala konja po ulici New Yorka

Manekenka Bella Hadid (27) zbog nove ljubavi jahala je konja u centru New Yorka. Oduvijek voli konje i kao djevojčica trenirala je jahanje, a nakon što joj se mama Yolanda Hadid preselila na ranč u Teksasu, manekenka je s njom počela posjećivati rodea. Tamo joj je za oko zapeo kauboj Adan Banuelos (35).

Foto: TheImageDirect.com

Manekenka i kauboj potaknuli su glasine o vezi u listopadu 2023. kad su viđeni kako se ljube u njegovu rodnom Teksasu.

Par je vezu potvrdio objavom na Instagramu u veljači 2024., a mjesec dana kasnije otkriveno je da se Bella preselila u Teksas da bi bila bliže Adanu. On je jedan od najuspješnijih rodeo natjecatelja na svijetu, a specijaliziran je za disciplinu cutting, u kojoj kauboj mora izvući jednu kravu iz krda a da ne uznemiri ostale. Adan je u podcastu ''Along For the Ride'' otkrio da se Bella na početku veze uselila u njegovu prikolicu s pet kotača.

- Sretan sam što je prihvatila prikolicu. Ta prikolica uvijek se činila malenom, a onda dođe netko s kim voliš provoditi vrijeme i tako je prikolica postala vila - našalio se.

Otkad je u vezi s rodeo zvijezdom, manekenka je potpuno promijenila svoj stil. Sve više nosi traperice trapez kroja s velikom kaubojskom kopčom, traper ili karirane košulje te smeđe kaubojske čizme. U jahaćoj odjeći Bella i Adan stigli su u New York te na promociji brenda Kemo Sabe demonstrirali jahanje.