Bella Ramsey će i dalje biti Ellie u The Last of Us? 'Mijenjat ćemo je samo ako ona odluči otići...'

'The Last of Us' američka je i televizijska serija autora Craiga Mazina i Neila Druckmanna. Bazirana je na temelju istoimene videoigre iz 2013. godine koju je razvio Naughty Dog.

Iznimno uspješna serija HBO-a dobiva drugu sezonu koja će prilagoditi priču iz drugog dijela video igre 'The Last of Us'. Kao što ljubitelji igre znaju, 'The Last of Us Part II' odvija se pet godina nakon prvog dijela, što je dovelo do nekih rasprava oko toga hoće li serija ostati bez Belle Ramsey te hoće li preuzeti ulogu Ellie, ali je to nakon nekog vremena opovrgnuto.

- Kada smo napravili igru, osjećao sam da smo imali nevjerojatnu sreću - rekao je Druckmann.

- Upala nam je žlica u med što smo pronašli Ashley Johnson. Ne mogu zamisliti da je ta verzija Ellie bilo tko drugi. A onda smo opet nekako imali sreću s Bellom - dodao je.

Također, dotaknuo se i suradnje s Bellom Ramsey.

- Iznimno smo sretni što imamo Bellu i za sve što ste gledali tijekom cijele ove sezone. Jedini način na koji bismo ikada, ikada razmislili o preinaci Belle bilo bi kad bi rekla 'Ne želim više raditi s vama.' Čak ni tada, nisam siguran da bismo joj to odobrili. Još uvijek je možemo prisiliti da se vrati u drugu sezonu. - zaključio je Druckmann.

Autor serije Craig Mazin prokomentirao je što se može očekivati od nadolazeće sezone.

- Druga sezona bit će drugačija, baš kao što je i prva sezona bila drugačija - rekao je Mazin.

