Hit serija Last of Us pogurala je i prvu igru nazad na vrh prodaje

Ogroman uspjeh serije Last of Us već je donio i potvrdu druge sezone na HBO-ou, a iako smo tek odgledali petu epizodu, serija je pogurala i prodaju igre.

Radi se o remasteriranoj verziji originalne igre koja je nedavno objavljena. Igra je sa 36. mjesta u prosincu skočila na 11. mjesto u siječnju, kad je i krenulo emitiranje serije. To znači da bi brojke za veljaču mogle biti još i bolje.

Radi se o potpuno obnovljenoj igri koja je grafički prilagođena PlayStationu 5 i modernim vremenima. Osim grafičkih poboljšanja, igra je preuzela i neke značajke s nastavka, a vrijedi istaknuti da će krajem ožujka stići i PC verzija.

Kako prenosi Verge, sličnu smo situaciju imali i sa igrom Witcher 3: The Wild Hunt u vrijeme izlaska Netflixove serije.

Inače, podaci NPD Groupa navode da je u siječnju najprodavanija igra bila Call of Duty: Modern Warfare II.