Bellucci mislila da je neplodna, Marija Husar čeka dijete u 46-oj

Mnoge domaće, ali i strane zvijezde najprije se ostvare u javnoj karijeri pa rađaju djecu tek nakon što zakorače u peto desetljeće života... Među njima su Maja Šuput, Severina, Madonna, Janet Jackson...

<p>Dar od Boga kada smo se najmanje nadali, rekla je pjevačica <strong>Marija Husar</strong> (45) kada je priopćila vijest da sa suprugom <strong>Vjekoslavom Rimcem</strong> čeka dijete. Već ponosno pokazuje trudnički trbuščić na društvenim mrežama i ne skriva koliko je sretna zbog prinove.</p><p>- Čista radost, nada, vjera i povjerenje za sve one koji još uvijek iščekuju ljepotu majčinstva i roditeljstva. Budite strpljivi jer naše vrijeme nije i Božje vrijeme - rekla je pjevačica. Za Gloriju je otkrila vjeruje li više stručnoj literaturi ili majčinskoj intuiciji povodom trudnoće.</p><p>- Ja slušam doktora - kaže Marija. S dječakom koji raste u njoj, kaže, već razgovara.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput je trudna</strong></p><p>- Kako sam u fazi da ga sve više osjećam, onda znam reći: ‘Ljubavi mala, mama je tu’ - ispričala je Marija. Husar je puna energije, a većih trudničkih tegoba nema. Marija i Vjekoslav vjenčali su se u lipnju 2009. u crkvi svetoga Petra i Pavla pri Franjevačkom samostanu na Gorici u Livnu.</p><p>- Suprug Vjeko ispunio je moje snove. Kad smo se upoznali, imala sam o njemu potpuno krivu predodžbu. Kasnije me oduševio - rekla je svojedobno pjevačica. Posljednjoj divasici koja se udala kume su bile <strong>Nina Badrić </strong>i <strong>Kristina Renić</strong>. Mladoženji je kum bio Neven Jurić, a par je vjenčao fra Anto Radoš. Obred je trajao sat vremena, a pjevala je Marijina sestra <strong>Ivana Husar Mlinac</strong>. Marija i suprug Vjekoslav već imaju sina <strong>Ivana </strong>(6), a još jedan dječačić im stiže početkom iduće godine. Marija nije jedina slavna žena koja bi trebala roditi nakon što je prešla 40. godinu.</p><p>Pjevačica <strong>Maja Šuput Tatarinov</strong> (41) nedavno je također objavila sretnu vijest kako sa suprugom <strong>Nenadom Tatarinovom</strong> (36) čeka bebu.</p><p>- Iznenađenje. Dragi moji, od svih objava i najava, imam puno veću vijest od svih dosadašnjih. Ova je za nas najljepša, najčudesnija i toliko magična da</p><p>vam ne mogu opisati naše osjećaje. Naime, u našu malu, ali prepunu ljubavi obitelj, dolazi prinova kao najveći dar i kao karika koja je bila oduvijek željena i samo je još ona nedostajala za naš svemir - napisala je Maja na društvenim mrežama uz fotografije na kojima pokazuje trudnički trbuščić. Nenad i ona su u sedmom nebu i uzbuđeni zbog prinove.</p><p>- Napokon je došao trenutak da vam otkrijemo slatku tajnu i da beba ima prvu foto uspomenu na rast u maminom trbuščiću. Danas slavimo 15 tjedana u nadi da će sljedećih 25 proći ovako lijepo i sigurno za nas - rekla je Šuput početkom listopada.</p><p>Maja i Nenad nedavno su proslavili treću godišnjicu veze, a taj su datum okrunili trudnoćom. Par se upoznao još 2015. godine, kada je Maja prvi put spavala u luksuznom hotelskom kompleksu D-Resort Šibenik, gdje je Nenad bio generalni direktor. Vjenčali su se nakon godinu i pol veze u Istri, gdje su im gosti bili samo najbliži prijatelji i rodbina, među kojima je i modni stilist<strong> Marko Grubnić </strong>(38). On se neizmjerno veseli prinovi.</p><p>- Obećavam da ću razmaziti bebicu više i od mame i od tate - našalio se Marko i Maji javno čestitao. Tu je tajnu dosad dobro čuvao, a sada s ponosom objavljuje fotografije budućih roditelja, koji su mu vrlo bliski prijatelji. Pjevačica na društvenim mrežama redovito dokumentira tijek trudnoće, a objavila je i ultrazvuk djeteta, koji je snimila dok je još bila u prvom tromjesečju. Maja je sad već u 18. tjednu trudnoće, a neke navike, poput vježbanja, još nije izbacila iz svakodnevice. Upisala je pilates za trudnice u Zagrebu.</p><p>- Da mi je netko rekao prije par mjeseci da ću ići na trudnički pilates, rekla bih da je lud... Uglavnom, gym sam zamijenila ovim fenomenalnim treningom za trudnice pod stručnim okom privatne trenerice. Ovo je toliko zabavno da idem tri puta tjedno, a uvijek sam mislila da je pilates dosadan. Cilj mi je zdrava trudnoća i brzi oporavak nakon poroda - rekla je Šuput. Otkrila je i kako je suprugu priopćila da će postati roditelji.</p><p>- Kad sam saznala vijest da čekam bebu, na trbuhu sam nacrtala bebu i strelicu i tako iznenadila svog supruga. Termin poroda je u ožujku. Dogovor je da se vikendima Nenad brine o bebi jer ja tada radim - ispričala je Maja za prilog Jutarnjeg lista, Studio. Nenad je zbog njezine trudnoće, rekla je Maja, počeo plakati, što je njoj bilo iznimno drago.</p><p>Njezina estradna kolegica <strong>Severina </strong>(48) rodila je na pragu četrdesete. Splitska pjevačica dobila je sina <strong>Aleksandra </strong>(8) sa srpskim poduzetnikom <strong>Milanom Popovićem </strong>(54). Sin je bio težak 3200 grama i dug 52 centimetra te je na svijet došao carskim rezom. Kako je tada ispričao Severinin menadžer <strong>Tomislav Petrović</strong>, porođaj je prošao bez poteškoća, a pjevačica je rodila u splitskoj bolnici. Severina je mjesec dana prije porođaja završila u bolnici zbog blažega krvarenja. Često su je tada posjećivali menadžer, tadašnji partner Milan i njezina majka Ana, kao i neki bliski prijatelji. Nekoliko godina nakon što su dobili sina, Severina i Milan su prekinuli te je ona sada još uvijek službeno u braku s<strong> Igorom Kojićem </strong>(33), sinom poznatoga srpskog pjevača<strong> Dragana Kojića Kebe</strong> (60).</p><p>Glumica <strong>Jelena Miholjević</strong> (51) 2010. godine rodila je kćer dugačku 51 centimetar i tešku 3800 grama u zagrebačkoj klinici Podobnik. Jeleni je to prvo zajedničko dijete s redateljem <strong>Darijem Harjačekom</strong> (41) i nazvali su je <strong>Ada</strong>.</p><p>- Porod je bio rajski, osjećala sam se kao na wellnessu - ispričala je tada Jelena. S redateljem <strong>Hrvojem Hribarom</strong> glumica ima sina <strong>Bartola </strong>(20).</p><p>I kod stranih zvijezda kasno rađanje nije nepoznanica. Filmska glumica <strong>Kim Basinger </strong>(66) rodila je kćer <strong>Ireland Baldwin</strong> (25) kada joj je bila 41 godina. Nju je dobila u braku s glumcem<strong> Alecom Baldwinom</strong> (62), s kojim je bila od 1993. do 2002. godine. Ireland je sada model te je izgledom više nalik na majku, dok mnogi kažu kako je temperament isti kao tatin.</p><p>Glumica <strong>Halle Berry </strong>(54) prvi put je postala majka kad je također imala 41 godinu. Tada je na svijet došla kći <strong>Nahla Ariela Aubry </strong>(12). Drugo dijete, sina <strong>Macea Roberta Martineza</strong> (7), rodila je s 47 godina. Priznala je kako je to i nju samu jako iznenadilo.</p><p>- Mislila sam da je sve to već prošlost i da sam na rubu menopauze, tako da je drugo dijete zaista bilo veliko iznenađenje - svojedobno je ispričala.</p><p>Pjevačica <strong>Gwen Stefani </strong>(51), koja se prošlog vikenda zaručila za kolegu iz talent emisije “The Voice” <strong>Blakea Sheltona</strong> (44), s bivšim suprugom <strong>Gavinom Rossdaleom</strong>, frontmenom rock benda Bush, ima djecu <strong>Kingstona </strong>(14), <strong>Zumu </strong>(12) i <strong>Apolla </strong>(6). Prvo dvoje djece dobila je kada je imala 37 i 39 godina, a sina Apolla rodila je u dobi od 44 godine. Na ovom popisu nalazi se i glumica <strong>Salma Hayek </strong>(54). Kćer <strong>Valentinu Palomu Pinault </strong>(13) rodila je kad je imala 41 godinu. Tada je istaknula da je uvijek željela postati majka, ali zbog zdravstvenih problema to nije mogla ranije. Sretna je što je na kraju dijete dobila nakon 40-e.</p><p>- Prije deset godina kćeri ne bi mogla priuštiti ovo što mogu danas. Ona je prava sretnica što se rodila baš kada sam imala 41 - rekla je Salma nakon porođaja.</p><p>Talijanskoj glumici <strong>Monici Bellucci </strong>(56) najprije su dijagnosticirali neplodnost, a kada je u 39. godini zatrudnjela, ostala ja zatečena. Kaže kako je dobila kćer <strong>Devu </strong>(16) u najboljem periodu svojeg života. Prošla je puno toga i bila spremna posvetiti se djetetu i pružiti mu sve što treba. Drugo dijete rodila je s 45 godina, također kćer <strong>Léonie </strong>(10).</p><p>- Majčinstvo je moja najvažnija uloga u životu. Da nisam ostala trudna prirodnim putem, sigurno bi otišla na medicinski potpomognutu oplodnju - iskreno je rekla Monica.</p><p><strong>Janet Jackson </strong>(54) i njezin tadašnji suprug <strong>Wissam Al Mana </strong>(45) 2017. godine postali su roditelji sina, kojeg su nazvali <strong>Eissa</strong>.</p><p>- Porođaj je dobro prošao - pisalo je u priopćenju koje je par poslao medijima. Janet je jako tajnovita što se sina tiče te ga ne spominje često u javnosti. Tijekom trudnoće Janet se trudila ne pojavljivati na javnim događanjima. Tek je ove godine, tijekom karantene, objavila rijetku fotografiju sina. Pohvalila se kako su radili kućicu u kojoj se Eissa može igrati.</p><p>Nakon četrdesete godine rodile su još i pop kraljica <strong>Madonna </strong>(62), glumica i model <strong>Brooke Shields</strong> (55), filmska diva <strong>Meryl Streep </strong>(71), glumica <strong>Nicole Kidman </strong>(53), pjevačka zvijezda <strong>Celine Dion </strong>(52), a popisu tu nije kraj...</p>