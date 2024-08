Ben Affleck nije htio zaustaviti Lopez da preda papire? 'Ona se jedino brinula što će mediji reći'

Mjesecima se pisalo o navodnom krahu braka pjevačice i glumice Jennifer Lopez (55) i glumca Bena Afflecka (52), stoga vijest da je J.Lo predala papire za razvod nije mnoge iznenadila. Ben je, prema pisanju Daily Maila, znao da će njegova uskoro bivša supruga napraviti taj potez i nije joj htio stati na put.

- Ben je znao da će Jennifer podnijeti zahtjev za razvod. To ga uopće nije šokiralo. Zapravo, on joj je to dopustio - rekao je za britanski medij zajednički prijatelj bivšeg para.

Dodao je kako je to bio "čin velikodušnosti" i da je "Jennifer bila više zabrinuta kako će razilaženje s Affleckom utjecati na njezinu karijeru te što će misliti obožavatelji i što će se pisati u novinama".

Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE

Lopez je u predanim papirima za razvod navela kako s Benom ne živi od 26. travnja ove godine, a Daily Mail, koji ima uvid u papire koje je predala sudu, piše da je kao razlog rastave navela nepomirljive razlike. Jedna strana izvora tvrdi da je J.Lo izuzetno zahtjevna žena, da je Ben trebao živjeti prema njezinim pravilima i da je u nekim situacijama nemoguća. A s druge strane, Daily Mail je u srijedu dobio informacije od izvora bliskoga paru da je Bena bilo nemoguće oženiti.

- Prijatelji misle da je sebičan, mrzovoljan, da mu je nemoguće udovoljiti većinu vremena i da je negativan. Jennifer mu je neprestano pokušavala podići raspoloženje, ojačati ga, bilo je iscrpljujuće. On je galamdžija, voli se čuti kako priča i brblja. Bila je sjajna prema njemu, uglavnom je slušala svaku njegovu riječ, ali više nije tako mlada i dojmljiva kao što je bila - rekao je izvor.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Lopez je višemjesečna nagađanja o njihovoj vezi smatrala "osobno ponižavajućima" i na kraju je smatrala da nema izbora nego priznati da su završili. Affleck se dugo borio s ovisnošću, a neki su se prijatelji u lipnju povjerili Mailu o strahu da bi mogao ponovno početi piti.

Par nije potpisao predbračni ugovor prije nego što se vjenčao u srpnju 2022., otkrio je izvor blizak njima, pa su sve njihove zarade u posljednje dvije godine - zajedničke. Bogatstvo Lopez se procjenjuje na 400 milijuna dolara, a otkako se udala za Bena snimila je četiri filma, uključujući dokumentarac "This Is Me... Now: A Love Story", čija je vrijednost 20 milijuna dolara te ga je sama financirala.

U svibnju se Affleck iselio iz bračnog doma i unajmio stan u Brentwoodu za 100.000 dolara mjesečno, a onda kupio novu kuću u LA-u za 20,5 milijuna dolara na Lopezin rođendan, na kojemu se nije pojavio.

Foto: ALLISON DINNER