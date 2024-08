Ćao, Ben! Jennifer Lopez tražila da promijeni prezime, a papiri za razvod otkrili i uzrok kraha...

Već par dana ne prestaje hajka oko Jennifer Lopez i njezinog uskoro bivšeg supruga, Bena Afflecka. Ona je podnijela papire za razvod prije par dana nakon što su bili u braku svega dvije godine. I prije 20 godina bili su zajedno te su bili jedan od omiljenih holivudskih parova. Zaručili su se, no do braka tada nisu došli već su 2004. prekinuli.

Kada je napokon došlo do tog koraka, 2022. godine, Jennifer je uplovila u bračne vode s Affleckom onako kako je ona htjela. A jednu stvar koju je učinila je bila i promjena prezimena. Udajom je promijenila prezime u Affleck i tada rekla kako je to romantično i tradicionalno.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Ljudi me i dalje zovu Jennifer Lopez, no moje službeno ime je Jennifer Affleck jer smo sad spojeni zajedno - rekla je za Vogue 2022. godine.

- Mi smo muž i žena, i ja sam ponosna na to! Mislim da to nije problem - dodala je tada. Međutim, dvije godine kasnije, Jennifer je opet podnijela zahtjev za promjenom prezimena - natrag u Lopez. Kako navodi Page Six, u papirima za razvod je navela i razlog razvoda: 'Nepomirljive razlike'.

Foto: Profimedia/Pool

Prema navodima stranih medija, par prije ulaska u bračne vode nije potpisao predbračni ugovor.

To znači da sve što su stekli u dvije godine braka se smatra zajedničkim, imovina, prihodi ili dugovi. Među time je i vila na Beverly Hillsu koju su kupili za 60 milijuna dolara, a odnedavno je prodaju za 68 milijuna eura.