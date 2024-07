Ben Affleck okončao brak s J.Lo? Izvor blizak paru otkrio detalje

Već neko vrijeme kruži priča da se Jennifer Lopez (54) i Ben Affleck (51) razvode, a izvori bliski paru tvrde kako je njihovom braku 'napokon došao kraj', piše Daily Mail. Prema pisanju stranih medija, holivudski glumac skinuo je vjenčani prsten i time 'okončao' brak s J.Lo.

Izvori bliski paru dodaju kako je njihov brak gotov još 'mjesecima ranije', a glumca su u utorak uočili 'golih prstiju'.

Page Six je ranije pisao da Jennifer i Affleck nisu zajedno još od ožujka te da tomu u prilog ide što se ona sama pojavila na promociji filma 'Atlas' i na crvenom tepihu Met Gale.z

Premiere of 'Atlas' at The Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

J.Lo je nedavno na Instagramu lajkala objavu u kojoj je stajalo: 'Ne možete izgraditi odnos s nekim tko je odvojen od sebe samoga', što je fanove potaknulo na daljnja razmišljanja u krahu njezina braka.

Krajem lipnja su strani mediji pisali da je Ben navodno uzeo sve svoje stvari iz vile na Beverly Hillsu prije nego što se njegova supruga vratila s nedavnog putovanja Europom, rekao je izvor za People.

Ben Affleck and Jennifer Lopez stop by Soho house in Los Angeles | Foto: Profimedia