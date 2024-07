Jennifer Lopez i Ben Affleck nisu uspjeli spasiti brak? 'Od ožujka nisu zajedno, iako su se trudili'

Već mjesecima ne prestaju šuškanja o navodnom razvodu globalne zvijezde Jennifer Lopez (54) i njezinog supruga, glumca Bena Afflecka (51). Page Six navodi da par, uz sve napore da opstanu, već neko vrijeme nisu u braku. Kako su doznali iz izvora, razdvojeni su od ožujka, iako se Affleck i dalje 'zaštitnički odnosi prema J.Lo'.

Glasine su postajale sve jače u svibnju, nakon što su mediji i publika primijetili da je Jennifer sama prošetala crvenim tepisima. Bez supruga je pozirala i na Met Gali. Ben nije došao ni na premijeru njezina novog filma 'Atlas'.

J.Lo je nedavno na Instagramu lajkala objavu u kojoj je stajalo: 'Ne možete izgraditi odnos s nekim tko je odvojen od sebe samoga', što je fanove potaknulo na daljnja razmišljanja u krahu njezina braka.

Krajem lipnja su strani mediji pisali da je Ben navodno uzeo sve svoje stvari iz vile na Beverly Hillsu prije nego što se njegova supruga vratila s nedavnog putovanja Europom, rekao je izvor za People.

- Ben već neko vrijeme živi u iznajmljenoj kući u Brentwoodu. Čini se da je dobro. Svaki dan je u svom uredu i čini se usredotočen na posao. Također provodi vrijeme sa svojom djecom - rekao je drugi izvor za strane medije.

