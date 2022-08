Ben Stiller priznao da i dalje žali za ulogom koju je odbio prije 30 godina: 'Još uvijek me to muči'

Glumac Ben Stiller (56) tijekom intervjua za televiziju AppleTV+, za koju režira seriju 'Severance', otkrio je da je odbio ulogu u filmu 'My Cousin Vinny' iz 1992. godine.

- Odbio sam svoj treći povratni poziv da glumim prijatelja u filmu 'My Cousin Vinny'. Još uvijek me to muči. Uđeš kao glumac i radiš svoje i ponekad se zbog toga osjećaš jako dobro, ali jednostavno ne ide - rekao je Stiller, prenosi IndieWire.

U komediji su glumili Joe Pesci, Ralph Macchio i Marisa Tomei koja je za ulogu u filmu osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu.

Stiller je započeo s emisijom 'Saturday Night Live' prije nego što je 1992. godine vodio vlastitu sitcom seriju, iste godine kada je objavljen 'My Cousin Vinny'.

Glumac je debitirao kao redatelj s 'Reality Bites' i nastavio režirati 'The Cable Guy' i 'Zoolander' prije nego što se usmjerio u TV drame poput 'Escape at Dannemora' i 'Severance'.

Podsjećamo, Stiller je u lipnju posjetio Ukrajinu, a u razgovoru za emisiju 'BBC Breakfast' izjavio kako je bio jako dirnut svime što je vidio i svjedočanstvima koja je čuo od Ukrajinaca.

Američki komičar je ujedno i veleposlanik Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, a Ukrajinu je posjetio povodom Svjetskog dana izbjeglica.

