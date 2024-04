Bend The Armed nastupit će kao predgrupa grupi Queens Of The Stone Age na Šalati u srpnju

Američki rock divovi Queens Of The Stone Age dolaze na zagrebački stadion Šalata 23. i 24. srpnja, a kao predgrupa pridružuju im se misteriozni The Armed, najavio je organizator koncerta agencija LAA.

The Armed je anonimni američki hardcore glazbeni kolektiv iz Detroita. Osnovani 2009. godine, gotovo 15 godina nisu službeno otkrili članove benda, a kolektiv u medijima zastupa kreativni direktor Tony Wolski.

Foto: PROMO

Od albuma “These Are Lights” iz 2009., nasljednika “Untitled” ili “Only Love” ne prestaju intrigirati i očaravati publiku i kritiku. Njihov četvrti album “Ultrapop” privukao je još više pažnje, a na aktualnom “Perfect Saviors” gostuju Julien Baker, bivši gitarist RHCP-a Josh Klinghoffer i Eric Avery iz Jane’s Addiction, kao i Iggy Pop.

Jedan od najvećih i najutjecajnijih rock bendova posljednjih desetljeća, Queens Of The Stone Age, dolazi na zagrebački stadion Šalata u sklopu velike svjetske turneje koja prati album „In Times New Roman…“.

Foto: PROMO

Prvi datum, 23. srpnja, rasprodali su šest mjeseci uoči održavanja, što ga čini najbrže prodanim koncertom na stadionu Šalata. Zbog velikog interesa bend je dodao i 24. srpnja, čime su postali prva grupa koja će odsvirati dvije večeri na Šalati.