Bend 'The Splitters' pripremaju novi studijski album: 'Najdraža pjesma nam je svaka najnovija'

Fantastična četvorka iz Splita, braća Komić i Senta - The Splitters, nakon nastupa na INmusicu, Zagrebačkom i Mudri Brk festivalu, pripremaju svoje treće studijsko izdanje - 'Role filmova'.

Dečki su ispričali o nadolazećem albumu, odakle crpe inspiraciju, najboljom pjesmom koju su dosad objavili, ali i što namjeravaju ostvariti u sljedećih pet do deset godina.

- Sve pjesme na albumu bit će na hrvatskom jeziku, a na engleskom imamo jedan neobjavljeni album s desetak pjesama kojeg ćemo snimiti kad uhvatimo vremena - rekli su.

A koja im je najveća inspiracija?

- Pa najčešće su to pozitivni ili negativni impulsi/imputi, najčešće između dvoje ljudi pa to zovemo ljubavnom tematikom ili međuljudskim odnosima koje uspješno ili neuspješno prenosimo koliko to metrika ili stil glazbe dozvoljavaju u nekoj pjesmi - rekli su.

Kao najbolju pjesmu navodu svaku nove, a razlog je taj što im pokazuju da vole to što rade i daje im energiju i poticaj za nastavak.

- U početku smo se počeli glazbom baviti zato što je to cool, glazba je stvarno super stvar u bilo kojem obliku, kasnije smo nastavili iz niskih i sebičnih pobuda i u jednom trenutku smo počeli stvarati, a što je najbolji osjećaj u glazbi poslije slušanja i tako smo to zavoljeli, prigrlili i ne možemo stati - ispričali su iz benda o svojim početcima.

The Splittersi za budućnost žele ostati sretni na njihovom glazbenom putu, s još puno pjesama i albuma.

