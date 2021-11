U posljednjoj epizodi 'Braka na prvu' svađa Bernarda i Goge dosegla je vrhunac. Nakon što su se porječkali poslije večere s drugim kandidatima, pokušali su se opustiti na lončarskoj radionici, no to im nije išlo od ruke.

POGLEDAJTE VIDEO:



Na lončarskoj radionici jedno drugom su izrađivali šalice, a Goga je dala Bernardu do znanja da nije zaboravila njihovu svađu. Kad su došli kući, nastavili su pričati o sinoćnjoj večeri.

- Ja nisam ti. Ja sam povrijeđena i uvrijeđena. Ljuta sam i nerviraš me u toj prljavštini. Kažem ti da se makneš a ti si uporan. Imam potrebu da te kaznim. Pomažeš mi jer su kamere tu - optužila ga je. On tvrdi da je ista osoba pred kamerama i van njih, te da su imali jasan dogovor da on kuha, a ona čisti.

- Nemoj se derat na mene! Tko se derao na mene više ne postoji - vikala je Goga te dodala da je imala nasilan brak.

- Kako bih se osjećala kad jedan čovjek skoči i kaže da će me baciti kroz prozor, tu se dere na mene? Daj, snizi taj ton - rekla je Goga, a Bernard je naglasio kako je dosad uvijek šutio i prelazio preko svega.

- I sad prvi put kad se njoj netko suprotstavi, sad ne valja, sad sam ja agresivac - govorio je i nastavio objašnjavati da kad su kamere upaljene, Goga uvijek želi voditi glavnu riječ, ima dvosmislene komentare i stalno govori protiv muškaraca.

- Očito je da se ne slažemo i da smo se razišli u svemu - rekla je ona, a Bernard dodao: 'Mislim da ćemo to teško popraviti.'

Goga je odlučila prekinuti taj razgovor i otišla je u sobu, a Bernard je bio jako razočaran jer misli da to nije zaslužio te dodao da mu je dosta omalovažavanja.

- Za mene više ne postoji. Sad bih spakirala kofere i otišla doma - zaključila je.

Erna je putem videopoziva razgovarala s rodbinom, a Mislav je došao Jasminu u goste. Jasmin mu je objašnjavao kako su Sanela i on potpuno karakterno različiti, no naglasio je i kako mu ne bi bilo drago da su izašli iz showa jer smatra da će tek za 50 dana znati kako se razvio njihov odnos. Ipak, sad je siguran da će Mislav i Andrea nastaviti odnos i kad izađu iz showa.