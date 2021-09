Da bi čovjek mogao dijeliti savjete, vjerojatno bi trebao imati zlatni pir, jedno 50 godina uspješnog braka iza sebe, pa da onda može nekome prenijeti neko iskustvo ili savjet, dotad smo svi mi na iskušenjima, otkrio je u razgovoru za Večernji list omiljeni glumac i voditelj Enis Bešlagić (46).

Glumac je javnost nasmijavao u mnogobrojnim humorističnim serijama, a ne krije da mu je i najdraži format.

- Najlakše je napraviti ozbiljnu seriju u kojoj se nitko ne smije, a danas je najteže nasmijati ljude. Neka nas u sitcomima, a ovi ozbiljni neka se bave ozbiljnim temama. Mi ćemo kroz šalu reći što mislimo jer, kako kažu, u šali uvali - objašnjava.

Zbog angažmana u Srbiji i Hrvatskoj, u rodnoj BiH često su ga gledali kao izdajicu.

- To je sve dolazilo od neke manjine. Što to točno znači? Ja sam izdajica zato što volim druge? Pripadam kategoriji ljudi koji žele slijediti neke duhovne vođe čitajući duhovne knjige. Svaki čovjek ima nešto dobro i nešto loše u sebi, a ja sam od onih koji gledaju što je to dobro u ljudima i bavim se time - pojašnjava Enis za Večernjak.

Popularni 'Šemso' otkrio je i kako je iskoristio svoj prvi zarađeni honorar.

Prve honorare trošio sam na prijatelje; vodio ih na večere, u lunapark, u kojem smo igrali sve igre, vozili smo aute na struju, sudarali se, proveli ondje jedan cijeli dan... Prvi honorari odlazili su na sve ono što si kao dijete nisam mogao priuštiti pa sam u tim nekim dvadesetima odlučio to sebi ispuniti. A pogotovo kad smo izašli iz rata pa smo bili željni svega - iskreno će Enis.