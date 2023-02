Beyonce fanovima pokazala kako je proslavila pobjedu na Grammyjima: 'Dobili smo ih 3!'

Diva Beyonce (42) je na Instagramu, gdje ima 295 milijuna pratitelja, podijelila video s privatnim snimkama i fotografija s večeri dodjele Grammyja.

U videu su prikazana sva tri outfita koja je nosila na večer kad je bila dodjela Grammyja.

Na jednoj fotografiji pjevačica pozira na krevetu sa svojim novim zlatnim gramofonima oko nje, dok ona nazdravlja s časom pjenušca.

Foto: Instagram

U jednom dijelu slavljenički pleše sa suprugom, reperom Jay-Z-jem (53). Radosno je pozirala i na fotografiji s mamom Tinom Knowles-Lawson (69) i dugogodišnjom prijateljicom Kelly Rowland (41), koja joj je bila kolegica kad su bile u bendu Destiny's Child.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Beyonce je na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja oborila rekord s najviše osvojenih nagrada ikad. Međutim, izgubila je nagradu za album godine od britanskog pjevača Harryja Stylesa (29), koji je dobio nagradu za njegov novi album 'Harry's House'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Jay-Z osvrnuo se na njegovu pobjedu te rekao kako je to samo 'marketinška stvar'.

- Uklonio sam se iz procesa i nadao sam se da će to učiniti kako treba. Došlo je do točke u kojoj mislim da je to samo marketinška stvar - rekao je reper za TIDAL.

