Beyonce i Jay-Z ismijali su Tinu Turner u pjesmi: Iza riječi stoji ponižavajuć incident s tortom...

Američka pjevačica Beyonce (41) i njezin suprug, reper Jay-Z (53) napadnuti su zbog navodnog ismijavanja Tine Turner.

Beyonce i Jay-Z 2013. godine objavili su pjesmu pod nazivom 'Drunk in Love' u kojoj se reper navodno referira na Tinu Turner i njezinog prvog muža Ikea Turnera, koji ju je zlostavljao.

'Im like Turner, turn up baby, no, I don't play/Baby, no, I don't play, now eat the cake, Anna Mae/Said eat the cake Anna Mae!' što u prijevodu znači: 'Ja sam Turner, pojačaj dušo, ne, ne igram se/Dušo ne, ne igram se, pojedi tortu, rekao sam, pojedi tortu!'.

Inače, Anna Mae Bullock pravo je ime Tine Turner, a Jay-z se u pjesmi referirao na biografski film iz 1993. godine u kojem je Angela Bassett (64) utjelovila Tinu, a Laurence Fishburne (61) njezinog nasilnog muža Ikea.

U poznatoj sceni iz filma, Tina i Ike jeli su tortu u restoranu, a kada su ih zapazili fanovi, Ike se agresivno derao na Tinu da pojede tortu što prije.

Beyonce je nakon Tinine smrti objavila emotivnu objavu.

- Volim te beskrajno. Jako sam zahvalna za tvoju inspiraciju i sve načine na koje si utrla put.Ti si snaga, otpornost i strast - napisala je pjevačica što su joj mnogi zamjerili zbog prijašnjeg ismijavanja.

- Podsjećam da Beyonce i Jay-Z u ‘Drunk in Love’ izgovaraju ove riječi, rugajući se Tini Turner (Anna Mae) koju je pretukao Ike Turner, i upućuju na trenutak kada joj je gurnuo tortu u lice kako bi je zlostavljao - napisala je jedna osoba na Twitteru dok je drugi korisnik dodao: - Uvijek sam bio iznenađen i razočaran kako se to što je ona preživjela obiteljsko nasilje nekako uvijek pretvaralo u šalu, posebno u rap glazbi.

Inače, Tina i Ike vjenčali su se 1962., a rastali 1976. godine zbog njegovog nasilnog ponašanja. Ike je bio ovisnik o kokainu, a njegova agresivnost postajala je sve gora kako je padao na dno. Kad su u lipnju 1976. stigli u Dallas, Ike je uoči koncerta u garderobi nasrnuo na Tinu i ona je odlučila prekinuti život žrtve. Izjurila je na ulicu bez ijedne osobne stvari. U džepu je imala tek 36 centi i karticu za benzin, ali u glavi čvrstu odluku da se više nikad neće vratiti nasilnom suprugu.

Ike je preminuo 2007. godine, a Tina mu nije došla na sprovod. - Tina nije kontaktirala s Ikeom više od 30 godina i nema daljnjih komentara - poručila je tada putem glasnogovornika.