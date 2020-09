Beyonce i Jay-Z su u Hrvatskoj? 2009. su napravili incident...

Pjevačica je kod nas bila već nekoliko puta, a njihova najstarija kći Blue Ivy počasna je gošća Hvara, s obzirom na to da je ime dobila po bršljanu kojeg je Beyonce vidjela dok je boravila ondje

<p>Prije nekoliko dana popularna pjevačica<strong> Beyonce</strong> proslavila je 39. rođendan, a ovih je dana ponovno stigla u Hrvatsku, piše <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/viral/beyonce-sa-suprugom-jay-zijem-proslavila-svoj-39-rodendan-romanticnom-vecerom-na-otoku-ljubavi-galesnjaku-sutradan-su-bili-na-kornatima-1042590" target="_blank">Zadarski.hr</a>. Ona i suprug, reper <strong>Jay Z </strong>(50) ovdje su bili već nekoliko puta, a pjevačica je i na koncertu koji je održala 2013. u zagrebačkoj Areni, rekla kako je uz našu zemlju vežu samo lijepe uspomene. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blue Ivy ide stopama svojih roditelja</strong></p><p>Kako navode, Beyonce je u petak proslavila rođendan na Malim Bisagama u neposrednoj blizini Galešnjaka, otoka ljubavi, poznatog u cijelom svijetu zbog svog oblika srca.</p><p>Par je krstario na luksuznoj jahti 'Lana', a navečer su uživali u romantičnoj večeri, okruženi bakljama i cvijećem. Kako saznaje spomenuti medij, toranj supermoderne jahte dugačke 107 metara dva dana mogao vidjeti s kopna, ali nisu znali tko je na brodu, sve dok se na obali nije pojavio chef poznatog restorana iz Sorenta s dvije Michelinove zvjezdice.</p><p>On im je spremao večeru i tako su doznali da je slavni dvojac u Hrvatskoj. Osim toga, viđeni su i u subotu poslijepodne na Kornatima na otoku Žutu. Bili su u restoranu i sami su jeli na terasi, a oko njih je bilo nekoliko tjelohranitelja koji su pazili da ih ne ometaju.</p><p>Brinuli su se i o tome da ih ne fotografiraju, ali nisu u potpunosti uspjeli u tome. Na Instagramu je osvanula fotografija bračnih supružnika, a dama koja ih je 'ulovila' tvrdi da se poznata pjevačica odbila fotografirati s obožavateljem. </p><p>Fotograf Jakov Đinđić ulovio je luksuznu jahtu kod pašmanskog kanala, na kojoj se navodno bračni par odmara. Za tjedni najam 'Lane' treba izdvojiti oko 1,7 milijuna američkih dolara, ali i još dodatnih 219 tisuća dolara za troškove goriva i posade, tako da zapravo sedmodnevni najam doseže cijenu od skoro 2 milijuna dolara.</p><p>Mnogi su mislili kako će incident koji se dogodio 2009. utjecati na to da više nikad ne dođu u Lijepu našu, ali izgleda da im to nije pokvarilo dojam. Podsjetimo, te godine je tjelohranitelj poznatog para u Dubrovniku napao televizijskog snimatelja jer je pokušavao uloviti Beyonce i Jay Z-ja kako izlaze iz restorana. </p><p>Tjelohranitelj je stavio ruku na objektiv kamere, no nije se zadržao na tome već je nogom tri puta udario snimatelja po leđima. Razbio mu je svjetlo na kameri, udario ga u bedro i ponovo po kameri koja se nakon toga raspala po podu. Snimatelj ga je onda udario stativom, a ovaj ga je 'brzinom munje' bacio u more. Privremeno mu je bila oduzeta putovnica i bio je prijavljen za remećenje javnog reda i mira. </p>