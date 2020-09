Beyonce ima gnjusne trikove za sinuse, a voljela je i pušiti travu

Kćer Rumi i sin Sir, sada su uz stariju kćer Blue Ivy, njezin centar svijeta. I dalje se voli srediti i prošetati crvenim tepihom, ali shvatila je da je svrha njezina postojanja posvetiti se i svojoj obitelji

<p>Pjevačica <strong>Beyoncé</strong> često počasti svoje pratitelje na društvenim mrežama atraktivnom fotografijom. Povod za to uglavnom bude promocija njenog modnog brenda Ivy Park, ali to onima koji je prate ne umanjuje sreću kada vide njezine obline. I dok danas za nju svi uglavnom imaju samo riječi hvale, s time se ne bi složile njezine kolegice iz Destiny's Childa, sastava koji je žario sve do 2006. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blue Ivy ide stopama svojih roditelja</strong></p><p>Djevojke su tvrdile da Beyoncé nije stala sve dok se ostatak ekipe nije povukao i prepustio svjetla reflektora njoj. <strong>Mathew Knowles</strong> (68), otac pjevačice<strong> </strong>Beyoncé, izjavio je kako su članovi benda Jagged Edge seksualno maltretirali njegovu kćer i <strong>Kelly Rowland</strong> (39) na početku djelovanja grupe Destiny's Child. </p><p>- Djevojke su imale 16 godina, a oni 20 i 21 godinu. One su bile maloljetne. Morao sam to nekako riješiti. Nije bilo drugog načina, nego da dečke izbacim s turneje. Tada je počela drama. Beyoncé i Kelly su mi rekle da ih dvojica članova benda neprestano maltretiraju - izjavio je Knowles nedavno, što je šokiralo javnost.</p><p>'Becoming Beyoncé: The Untold Story', biografija je koju je prije pet godina napisao<strong> J. Randy Taraborrelli</strong>, i tako smo svi dobili uvid u njenu ambiciju i dugogodišnju želju da ostane uvijek profesionalna i očuva svoju privatnost. Prema toj knjizi, navodno je Beyoncé tu i tamo znala pušiti travu, no jednom je upitala jednog prijatelja zna li gdje može nabaviti 'osjećaj sreće'.</p><p>- Ma znaš, malo... stvari za pisce - govorila je pjevačica koja je tražila 'određene biljke'. Povezivali su je s mnogim dečkima, ali imala je samo dva - bila je vjerna <strong>Lyndallu Lockeu </strong>od svoje 12. do 19. godine, a za sljedećeg muškarca se udala. U početku joj je Jay Z baš i nije sviđao.</p><p>Pričala bi s njime na telefon, ali uvijek je isticala kako joj 'nije sjeo'. U međuvremenu je izgleda promijenila mišljenje jer je od 2008. u sretnom braku s reperom. Danas slavi 39. rođendan, a njena stražnjica i dalje slovi za jednu od najboljih na svjetskoj sceni. </p><p>Postoji i 'tajna' za koju pjevačica nije htjela da dospije u javnost, ali spomenuta biografija ju je raskrinkala. Beyoncé ima kronične upale sinusa, a navodno je znala staviti list papira na pod, stati iznad njega i pritisnuti jednu nosnicu dok bi iz druge puhnula na pod sve što ima. To bi ponovila i s drugom nosnicom. Zgrozilo je to mnoge njene pratitelje pa su joj znali prigovoriti na društvenim mrežama. </p><p>Međutim, činjenicu da su takvi detalji izašli u javnost brzo je zaboravila kad se ostvarila kao majka. Trudnoća s prvim djetetom, djevojčicom <strong>Blue Ivy </strong>(8) prošla je savršeno, a onda je prije tri godine saznala da je ponovno trudna. Bila je iznenađena, a onda se i šokirala saznavši da nosi blizance. Kćer <strong>Rumi</strong> i sin <strong>Sir</strong>, sada su uz stariju kćer, njezin centar svijeta. U jednom trenutku čuvalo ih je čak šest dadilja. Navodno bi svaka od njih imala plaću od 100.000 dolara godišnje. </p><p>- Blizanci ne spavaju u isto vrijeme, pa je svakome od njih uzela po tri dadilje koje rade u smjenama od osam sati - rekao je tada izvor.</p>