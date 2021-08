Rezervirana sam, osim za ljude koje volim i kojima vjerujem. Oni koji me ne poznaju i nikada me nisu sreli mogli bi me shvatiti kao dosta zatvorenu osobu, ispričala je Beyonce Knowles (39) za a Harper's Bazaar.

Dodala je da u showbusinessu veći dio života ne pripada zvijezdi, odnosno osobi koja zapravo živi taj život, aludirajući na to kako zapravo svi žele 'djelić' te osobe.

- Vjerujete mi, razlog zašto ljudi ne vide određene stvari o meni je to što Djevica u meni ne želi da oni to vide, a ne zato što to ne postoji - rekla je pjevačica koja kaže da se zvijezde rukama i nogama moraju boriti kako bi zadržale makar mali dio svojeg života za sebe.

No Beyonce tvrdi i to da nije uvijek sama sebi bila prioritet.

- Više od pola života borim se s nesanicom zbog turneja. Tu su i godine trošenja mišića zbog plesanja u štiklama. Također, stres na mojoj kosi i koži, od sprejeva i farbe, vrućine uvijača i nošenja teške šminke za vrijeme znojenja na pozornici... - dodala je.

Podsjetimo Beyonce je 2006. godine u intervjuu za časopis Parade otkrila da bila u teškoj depresiji nakon što se Destiny's Child raspao - nije izlazila iz svoje sobe, nije jela te je bila jako usamljena. Pitala se tada tko je ona zapravo, tko su joj prijatelji te je razmišljala o tome koliko joj se život promijenio. Dodala je kako je u isto vrijeme prekinula s dečkom s kojom je godinama bila u vezi te se bojala da više neće pronaći ljubav.

Prije tri godine ispričala je kako je kroz karijeru bila i na brojnim dijetama.

- Nisam jela kruh, ugljikohidrate, šećere, mliječne proizvode, meso, ribu i nisam konzumirala alkohol. Bila sam gladna - rekla je tad.