Jeličiću su otkazali suradnju, pa će sad društvo Domagoju Abramoviću raditi Zoran Zekić. Jest da je Jeličić ponekad znao pretjerati, ali to su ipak bile zanimljive analize...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Bez Jeličića to ipak nije isto, ali srećom je Valentina još u emisiji
Čitanje članka: 1 min
Već smo puno pisali o komentatorima sportskih događanja, prijenosima utakmica. Nije bajno ni u jednom sportu, ali možda je ipak najteže nogometu. Možemo se samo s tugom prisjećati vremena kad su tu bili Sušeci, Božo i Saša, Boris Mutić, pa neprikosnoveni tandem Željko Vela i Čeči Bogdan... Nema smisla nabrajati dalje, shvatili ste poantu. Sad su na sceni nekakvi novi izrazi, u košarci, primjerice, “uzimaju” skok ili šut, a “tranzicija” je prisutna u svakom sportu. U zadnje su vrijeme prisutni i sukomentatori, ono što je davnih dana tako majstorski radio Čeči Bogdan.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku