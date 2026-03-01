Obavijesti

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Bez Jeličića to ipak nije isto, ali srećom je Valentina još u emisiji

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Jeličiću su otkazali suradnju, pa će sad društvo Domagoju Abramoviću raditi Zoran Zekić. Jest da je Jeličić ponekad znao pretjerati, ali to su ipak bile zanimljive analize...

Već smo puno pisali o komentatorima sportskih događanja, prijenosima utakmica. Nije bajno ni u jednom sportu, ali možda je ipak najteže nogometu. Možemo se samo s tugom prisjećati vremena kad su tu bili Sušeci, Božo i Saša, Boris Mutić, pa neprikosnoveni tandem Željko Vela i Čeči Bogdan... Nema smisla nabrajati dalje, shvatili ste poantu. Sad su na sceni nekakvi novi izrazi, u košarci, primjerice, “uzimaju” skok ili šut, a “tranzicija” je prisutna u svakom sportu. U zadnje su vrijeme prisutni i sukomentatori, ono što je davnih dana tako majstorski radio Čeči Bogdan.

