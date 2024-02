Bianca, jesi to ti? Kanye fotkao svoju ženu u bizarnom izdanju

Reper Kanye West (46) nastavlja s provokativnim fotografijama svoje supruge Biance Censori (29).

U posljednje vrijeme Kanye je često objavljivao fotografije supruge u polugolim i bizarnim odjevnim kombinacijama, a čini se da ne planira stati s tim unatoč brojnim kritikama.

Bianca je ovoga puta pozirala u minijaturnim gaćicama i majici s natpisom 'wet' što na hrvatskom znači 'mokra'. Pozirala je bez grudnjaka, dok je na glavi nosila veliki šešir koji joj je prekrio lice.

Foto: 24sata student

Kanye je fotografijom promovirao svoju modnu liniju, ta majica je dio njegove modne kolekcije.

Biancini prijatelji ranije su izjavili kako su zabrinuti za nju.

- Bianca je oduvijek imala društvene mreže i bila aktivna na njima, sve dok se nije udala za Kanyea. On ne želi da ih ona koristi jer misli da će je boljeti ako bude morala čitati ružne stvari koje ljudi govore. Uvjerio ju je da, s obzirom na to da je ona sada zvijezda, mora ostati misteriozna i to je jezivo onima koji je poznaju jer se sve to čini kao još jedan oblik njegove kontrole - rekao je insajder za Daily Mail.

Također, prijateljima ne sjedaju dobro njezine polugole fotografije koje Kanye često objavljuje na društvenim mrežama.

- On objavljuje njezinu golotinju na svom profilu kako bi je mogao kontrolirati. To je uznemirujuće, a time što je isključuje od svijeta, ona postaje sve više i više izolirana - zaključio je insajder.