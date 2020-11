\u010cini li ti se zasad da je za malog poduzetnika to zemlja koja nudi puno vi\u0161e?\u00a0

\u017dao mi je to re\u0107i, no Hrvatska zaostaje desetak godina za \u0160vedskom.\u00a0Govore\u0107i op\u0107enito iz iskustva koja mi ovdje imamo i iskustva ljudi koji rade i \u017eive ovdje godinama. No, sada da zanemarimo sve \u0161to je u Hrvatskoj problem ili stvara probleme malim poduzetnicima, na\u017ealost Hrvatska ne mo\u017ee biti u istoj re\u010denici sa \u0160vedskom ni zbog veli\u010dine tr\u017ei\u0161ta i plate\u017ene mo\u0107i kupaca.\u00a0

Koliko ste dugo ve\u0107 u \u0160vedskoj i jesu li zasad ispunjena va\u0161a o\u010dekivanja zemljom?

Mi smo ovdje skroz fri\u0161ki, tek godinu dana, tako da je jo\u0161 te\u0161ko re\u0107i. Ako dolazite u \u0160vedsku nemojte o\u010dekivati previ\u0161e u po\u010detku i bit\u00a0\u0107ete ugodno iznena\u0111eni. Morate gristi, morate raditi ono \u0161to vam se pru\u017ea jer ova korona situacija i ovdje uveliko utje\u010de na gospodarstvo. Zemlja je predivna, a priroda je svuda oko vas, \u0161to je meni va\u017eno.\u00a0

Kako pre\u017eivljava\u0161 \u0161vedsku klimu, a kako \u0161vedske cijene dok se biznis ne uhoda u potpunosti? Mnogi mo\u017eda razmi\u0161ljaju o odlasku, ali misle da im u startu treba pozama\u0161na u\u0161te\u0111evina dok se stvari ne iskristaliziraju.



\u00a0



Jo\u0161 smo pod adrenalinom i nakon jedne godine provedene ovdje, tako da meni osobno klima ne smeta. Hladno je, a kada zapu\u0161e ledeno. Mrak nam u zimskim mjesecima padne\u00a0u 15 sati, a ujutro svi\u0107e tek oko 8:30 pa to mo\u017ee nekome biti mali problem. No\u00a0opet, na sve se navikne\u0161. Ljetni dani su dugi, tako da dobije\u0161 s te strane. Ne biste vjerovali, ali \u0161vedske cijene su kao i u Hrvatskoj, ni\u0161ta druga\u010dije. \u010cak znamo i pro\u0107i jeftinije nego u Hrvatskoj. Stan je vrlo skup, kao i alkohol i cigarete, \u0161to mi ionako\u00a0ne konzumiramo. Da, sada je jako te\u0161ko pokrenuti biznis, mnogo ljudi zatvara tvrtke, mnogi ljudi ostaju bez posla... Izazov je pred nama, vjerujemo ipak u bolju budu\u0107nost. Moj savjet je da prona\u0111ete nekog kod koga mo\u017eete biti neko vrijeme dok se ne sna\u0111ete. Ukoliko imate osobu koja vam mo\u017ee i \u017eeli pomo\u0107i, vi ste na konju. Najte\u017ee je ovdje prona\u0107i stan.\u00a0Posao \u0107ete ve\u0107 dobiti, makar i \u010di\u0161\u0107enje. Tako na\u0161i ljudi naj\u010de\u0161\u0107e kre\u0107u ovdje, a onda sve polako dolazi na svoje, no vrijeme leti.

Kako ti ide u\u010denje \u0161vedskog, jesi li \u010dovjek od stranih jezika?

Tek sam zapo\u010deo s u\u010denjem, \u010dekali smo neko vrijeme zbog korone.\u00a0Nema u\u017eivo predavanja na na\u0161oj lokaciji\u00a0pa se sve obavlja online. Veselim se i \u010dini mi se da \u0161vedski nije prete\u017eak jezik.\u00a0Kad\u00a0do\u0111e\u0161 prvi put\u00a0ovdje mo\u017ee ti zvu\u010dati kao kineski, ali mje\u0161avina je engleskog i njema\u010dkog tako da su neke rije\u010di skroz poznate, samo ih \u0160ve\u0111ani druga\u010dije izgovaraju. To \u0107u\u00a0uloviti pri\u010daju\u0107i ga. Meni je fora malo razvla\u010diti, ispadam cool. Barem tako mislim u svojoj glavi (smijeh).

Tko i \u0161to ti najvi\u0161e nedostaje iz Hrvatske?\u00a0



\u00a0



Obitelj i prijatelji, naravno.\u00a0Ne\u0161to mora\u0161 ostaviti iza sebe da bi dobio novo iskustvo. No, svakodnevno se \u010dujemo s njima, a dana\u0161nja tehnologija nam poma\u017ee da se ponekad osje\u0107amo kao kod ku\u0107e. \u0160vedska je samo 2200 kilometara udaljena od Hrvatske, ka\u017eem 'samo' jer ni\u0161ta nije daleko od srca.\u00a0

Povratak ipak u Hrvatsku jedan dan ili \u017eivot na sjeveru? Kako vidi\u0161 budu\u0107nost?

Vrlo te\u0161ko\u00a0pitanje na koje jo\u0161 uvijek ni ne znam odgovor. Naravno, \u017eelja sada je povezati\u00a0Hrvatsku i \u0160vedsku sa \"Super bakom u \u0160vedskoj\" te\u00a0da onda mogu biti na liniji Hrvatska - \u0160vedska. \u017delja je isto tako pokrenuti i druge stvari. Ne mogu\u00a0se odre\u0107i\u00a0na\u0161eg\u00a0mora, najljep\u0161eg na svijetu, no ni ova \u0161vedska jezera nisu ba\u0161 za baciti. Vidjet \u0107emo \u0161to budu\u0107nost nosi, a ono \u0161to je sad pred nama je definitivno borba. Puno rada, truda i zalaganja da ova pri\u010da uspije.\u00a0

'Big Brother je lijepa uspomena, a milijun mi ne fali. U Švedskoj sam i prodajem naše proizvode'

Zdravka Lamota korak je dijelio od glavne nagrade. Finalist prvog hrvatskog ‘Big Brothera’ danas u Švedskoj prodaje domaće proizvode, a priznaje kako ga je na život na sjeveru nagovorio upravo davni rival Saša

<p>Iako je od prvog hrvatskog "Big Brothera" i njihovog pojavljivanja na malim ekranima prošlo već 16 godina, mnogih kandidata publika se još itekako sjeća. Pobijedio je tada biker iz Bjelovara <strong>Saša Tkalčević </strong>(49), a <strong>Zdravko Lamot</strong> (39) ostao mu je u toj borbi posljednji protivnik. Obojica danas žive u Švedskoj. Saša je tamo već gotovo pa starosjedioc, a Zdravko je nedavno stigao trbuhom za kruhom, ali i za izazovima, tvrdi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Ostao si 100 dana u kući, došao do zadnje prepreke, ali ipak nisi pobijedio. Jesi li se pitao ikad kako bi ti život izgledao da jesi?</strong></p><p>Da, vrijeme stvarno leti. Ja pamtim samo dobra iskustva tako da na to gledam kao jedno lijepo iskustvo gdje sam bio blizu pobjede, no tada ona nije bila suđena, za što sigurno postoji dobar razlog. Ne zamaram se time, niti sam u jednom trenutku požalio. Život piše svoje priče, očito je tada bilo bolje da ne osvojim taj novac. Sve ostalo što sam očekivao sam dobio. </p><p><strong>Što misliš da bi napravio s tih milijun kuna? Koje si planove tada imao? </strong></p><p>Uh, vrlo vjerojatno na prijatelje, izlaske, motor, auto, gluposti... Zato ih i nisam osvojio (smijeh). Životna formula je toliko lijepo iskreirana da kada analiziraš stvari iz prošlosti, možeš doći do rješenja, što, kako i zašto. Stvarno, ono što čovjek zamisli to će i dobiti u ovom ili onom obliku, nikako drugačije. Meni tada novac nije bio primaran cilj. </p><p><strong>Tada si bio mladić kad smo te gledali na TV-u. Čime si se bavio poslije showa? Javni život i neki takvi angažmani nisu te baš zanimali? </strong></p><p>Da, nisu. Pa svi mi koji smo se prijavili htjeli smo isprva biti "zvijezde". Željeli smo okusiti kako je to biti poznat, kako je to kad te cijela Hrvatska, pa čak i susjedne države prepoznaju. To je fora kad si mlad. Zanimljivo iskustvo ako nisi introvert. Bilo je tu kasnije i nekih reklama, modelinga, modnih revija, pokušaja glume... U jednom trenutku okupio sam ludu ekipu pa smo i snimili našu inačicu Jackassa, Viva La Bam i skrivene kamere. Ponudili jednoj TV kući. Bilo im je fora, no nije bilo love. Nisam se nigdje gurao, nisam otvarao vrata. Nije mi se dalo, na što iz današnjeg kuta gledanja kažem 'nije bilo suđeno'. No, sad kad o tome razmišljam baš mislim da bi to bio vrhunski show. Imao sam BB Sašu i njegovog ludog prijatelja, američkog Hrvata, svog brata, pričali smo i sa Stipom Drvišom... </p><p><strong>Je li situacija ovdje za tebe bila nedovoljno perspektivna ili jednostavno voliš izazove i htio si iskusiti nešto novo? Kako si donio odluku da odeš s djevojkom u Švedsku graditi novi život?</strong></p><p>Izazove volim, za njih živim. Život je prekratak da ga provedeš sjedeći u toplom domu. Izazov za mene znači kvalitetno ispunjen dan. No da, situacija u Hrvatskoj nažalost nije bila obećavajuća, a Švedska je puna mogućnosti. </p><p><strong>Onaj koji ti je pred nosom uzeo milijun kuna, Saša Tkalčević, postao ti je i ostao sve ove godine dobar prijatelj. Je li i on odigrao ulogu u svemu?</strong></p><p>Da, upravo tako. Saša je krivac koji je podgrijao ideju za odlaskom. Svaki puta kada bi me nazvao, pitao je kada ću doći. I tako sam ja, kao dobar prijatelj da ga preduhitrim, jedan dan samo kupio karte. Saša i njegova obitelj su nam bili stvarno od velike pomoći i pomogli su nam puno da se snađemo u Švedskoj kad smo tek došli. Sad se zbog poslova nešto manje vidimo, ali u kontaktu smo i dalje i to se ne zaboravlja. </p><p><strong>Što radiš u Švedskoj? Pokrenuo si biznis, ispričaj nam malo o čemu se radi...</strong></p><p>Oduvijek sam razmišljao i bio vođen intuicijom kako raditi nešto što te ispunjuje, da si sretan i da istovremeno možeš i usrećiti zajednicu oko sebe. Zadnjih godina bio sam okružen ljudima od kojih sam naučio mnogo o zdravoj, domaćoj i funkcionalnoj hrani. Pokrenuli smo "Super baku u Švedskoj" jer želimo našim ljudima iz ex-yu područja pružiti kvalitetnu, domaću, funkcionalnu i zdravu hranu. Hrvatska ima izvrsnu, kvalitetnu hranu i sirovine, a mi smo most do Švedske koji nas sve spaja. Surađujemo s ljudima iz naših krajeva, a dio proizvodimo ovdje u Švedskoj. Riječ je o sirupu od bazge, medu, melemima od nevena i gaveza, domaćem ajvaru, lješnjacima, orasima... Tek smo krenuli i još smo mali, no energija i ljudi koji postaju naši kupci i zdravi članovi zajednice su oduševljeni i sve ih je više. Idemo korak po korak.</p><p><strong>Čini li ti se zasad da je za malog poduzetnika to zemlja koja nudi puno više? </strong></p><p>Žao mi je to reći, no Hrvatska zaostaje desetak godina za Švedskom. Govoreći općenito iz iskustva koja mi ovdje imamo i iskustva ljudi koji rade i žive ovdje godinama. No, sada da zanemarimo sve što je u Hrvatskoj problem ili stvara probleme malim poduzetnicima, nažalost Hrvatska ne može biti u istoj rečenici sa Švedskom ni zbog veličine tržišta i platežne moći kupaca. </p><p><strong>Koliko ste dugo već u Švedskoj i jesu li zasad ispunjena vaša očekivanja zemljom?</strong></p><p>Mi smo ovdje skroz friški, tek godinu dana, tako da je još teško reći. Ako dolazite u Švedsku nemojte očekivati previše u početku i bit ćete ugodno iznenađeni. Morate gristi, morate raditi ono što vam se pruža jer ova korona situacija i ovdje uveliko utječe na gospodarstvo. Zemlja je predivna, a priroda je svuda oko vas, što je meni važno. </p><p><strong>Kako preživljavaš švedsku klimu, a kako švedske cijene dok se biznis ne uhoda u potpunosti? Mnogi možda razmišljaju o odlasku, ali misle da im u startu treba pozamašna ušteđevina dok se stvari ne iskristaliziraju.</strong><br/> <br/> Još smo pod adrenalinom i nakon jedne godine provedene ovdje, tako da meni osobno klima ne smeta. Hladno je, a kada zapuše ledeno. Mrak nam u zimskim mjesecima padne u 15 sati, a ujutro sviće tek oko 8:30 pa to može nekome biti mali problem. No opet, na sve se navikneš. Ljetni dani su dugi, tako da dobiješ s te strane. Ne biste vjerovali, ali švedske cijene su kao i u Hrvatskoj, ništa drugačije. Čak znamo i proći jeftinije nego u Hrvatskoj. Stan je vrlo skup, kao i alkohol i cigarete, što mi ionako ne konzumiramo. Da, sada je jako teško pokrenuti biznis, mnogo ljudi zatvara tvrtke, mnogi ljudi ostaju bez posla... Izazov je pred nama, vjerujemo ipak u bolju budućnost. Moj savjet je da pronađete nekog kod koga možete biti neko vrijeme dok se ne snađete. Ukoliko imate osobu koja vam može i želi pomoći, vi ste na konju. Najteže je ovdje pronaći stan. Posao ćete već dobiti, makar i čišćenje. Tako naši ljudi najčešće kreću ovdje, a onda sve polako dolazi na svoje, no vrijeme leti.</p><p><strong>Kako ti ide učenje švedskog, jesi li čovjek od stranih jezika?</strong></p><p>Tek sam započeo s učenjem, čekali smo neko vrijeme zbog korone. Nema uživo predavanja na našoj lokaciji pa se sve obavlja online. Veselim se i čini mi se da švedski nije pretežak jezik. Kad dođeš prvi put ovdje može ti zvučati kao kineski, ali mješavina je engleskog i njemačkog tako da su neke riječi skroz poznate, samo ih Šveđani drugačije izgovaraju. To ću uloviti pričajući ga. Meni je fora malo razvlačiti, ispadam cool. Barem tako mislim u svojoj glavi (smijeh).</p><p><strong>Tko i što ti najviše nedostaje iz Hrvatske? </strong><br/> <br/> Obitelj i prijatelji, naravno. Nešto moraš ostaviti iza sebe da bi dobio novo iskustvo. No, svakodnevno se čujemo s njima, a današnja tehnologija nam pomaže da se ponekad osjećamo kao kod kuće. Švedska je samo 2200 kilometara udaljena od Hrvatske, kažem 'samo' jer ništa nije daleko od srca. </p><p><strong>Povratak ipak u Hrvatsku jedan dan ili život na sjeveru? Kako vidiš budućnost?</strong></p><p>Vrlo teško pitanje na koje još uvijek ni ne znam odgovor. Naravno, želja sada je povezati Hrvatsku i Švedsku sa "Super bakom u Švedskoj" te da onda mogu biti na liniji Hrvatska - Švedska. Želja je isto tako pokrenuti i druge stvari. Ne mogu se odreći našeg mora, najljepšeg na svijetu, no ni ova švedska jezera nisu baš za baciti. Vidjet ćemo što budućnost nosi, a ono što je sad pred nama je definitivno borba. Puno rada, truda i zalaganja da ova priča uspije. </p>