Bijeg u dvorac po britanskom receptu u Hrvatskoj nije moguć. Ali dopušteno je maštati...

Britanci su u zadnjih osam godina razvili osobit televizijski reality format koji bi se mogao zvati "Sam svoj majstor- ali u dvorcu i u 21. stoljeću." Počelo je s živopisnim parom koji je pratio dizajnericu interijera i bivšeg časnika britanske vojske, inače inženjera elektrotehnike, na njihovu francuskom imanju, dvorcu Motte-Husson, u idiličnoj regiji Doline Loire. Angel i Dick Strawbridge su kupili stari dvorac u Francuskoj, a Britanci su snimili seriju od devet sezona u kojima pokazuju par kako uređuje zdanje i pokušava ponešto zaraditi od organizacije vjenčanja i sličnih zbivanja u bajkovitom okruženju. Channel 4 je zadnju sezonu o njima emitirao krajem 2022., u međuvremenu je serijal, kao i nekoliko spin-off varijanti, prikazano i na RTL-u u Hrvatskoj.