Bikini prve Bondove djevojke se procijenio na 3,2 milijuna kuna

Andress, koja je glumila Honey Ryder u filmu iz 1962. i bila prva Bondova djevojka, ostala je zapamćena, među ostalim, po sceni u kojoj izlazi iz oceana u bikiniju, držeći školjku dok su joj korice za nož na bokovima

<p>Obožavatelji Jamesa Bonda možda će morati čekati novi film o agentu 007 do sljedeće godine, ali oni dubokog džepa mogli bi doći u posjed nekih od najpoznatijih predmeta iz prijašnjih filmova. Bikini boje slonovače koji je nosila <strong>Ursula Andress </strong>(84) u prvom filmu o Jamesu Bondu, 'Dr. No', dolazi na dražbu u Los Angelesu. Procjenjuje se da bi mogao biti prodan za iznos do 500.000 dolara, odnosno za 3,2 milijuna kuna, priopćila je ovaj tjedan aukcijska kuća Profiles in History.</p><p>Andress, koja je glumila Honey Ryder u filmu iz 1962. i bila prva Bondova djevojka, ostala je zapamćena, među ostalim, po sceni u kojoj izlazi iz oceana u bikiniju, držeći školjku dok su joj korice za nož na bokovima.</p><p>- Smatra se da je to najpoznatiji bikini na svijetu - rekao je Brian Chanes iz aukcijske kuće.</p><p>- To je jedna od najupečatljivijih sena u cijelom Bondovom serijalu. Pomogla je bikinijima da postanu 'mainstream' i pokrenula je cijeli fenomen Bondove djevojke - istaknuo je. Andress je prodala taj bikini na londonskoj aukciji 2001.</p><p>Drugi predmeti uključuju pidžamu Rogera Moorea s monogramom iz filma 'Živi i pusti umrijeti' (procijenjenu na 10.000 do 15.000 dolara); i sivu jaknu s potpisom koju je nosio negativac Ernst Blofeld u filmu 'Dijamanti su vječni' (20.000 do 30.000 dolara).</p><p>Dražba će se održati online i u Los Angelesu 12. i 13. studenoga. Dolazak u kina novog filma o Bondu 'No Time to Die' pomaknut je prošli tjedan sa studenog na travanj iduće godine.</p>